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FRANCE

OL : nouveau coup dur pour Malick Fofana !

Par Raphaël Nouet - 30 Mar 2026, 16:46
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Malick Fofana se plaignant de l'arbitrage lors du match OL-Monaco.
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L’OL a annoncé ce lundi que Malick Fofana avait dû subir une intervention chirurgicale bénigne. Mais cela va retarder le retour de l’ailier belge à son meilleur niveau.

Gravement blessé contre Strasbourg (2-1) le 26 octobre, Malick Fofana a mis du temps pour soigner sa grosse entorse d’une cheville. Mais il a fini par revenir juste avant la trêve internationale, disputant huit minutes lors de l’élimination de l’OL de l’Europa League contre le Celta Vigo (0-2) puis cinq face à l’AS Monaco (1-2) trois jours plus tard. Hélas, les supporters lyonnais ne devraient pas le revoir tout de suite. Et surtout pas dimanche à l’occasion du déplacement des Gones à Angers !

Encore absent « quelques matches »

En effet, l’Olympique Lyonnais vient de communiquer que son joueur avait « subi une intervention chirurgicale bénigne au niveau de sa cheville droite pour enlever le matériel chirurgical mis en place lors de son opération en octobre dernier ». Le Progrès précise que cette intervention a été rendue obligatoire par le fait que l’ailier belge ressentait encore des douleurs au niveau de sa cheville blessée. L’OL ne précise pas la durée de son indisponibilité mais le quotidien régional écrit qu’il « risque encore de manquer quelques matchs, et sa chance de jouer la Coupe du monde est compromise ».

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Pour l’OL, le coup est rude à deux niveaux. Sportivement, d’abord, car Malick Fofana avait réalisé un excellent début de saison avant d’être blessé. Et économiquement car il constituait la plus grosse valeur marchande du club. Que vaudra celle-ci après une saison aussi tronquée ?

Le calendrier de fin de saison de l’OL

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)
19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

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