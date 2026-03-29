OL Mercato : Fonseca a craqué pour un ancien de Ligue 1 ciblé par l’OM et le RC Lens, mais…

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Farès Chaïbi, formé à Toulouse avec qui il a disputé 38 matchs de Ligue 1, serait dans le viseur de Paulo Fonseca à l’OL. À l’été 2023, il avait notamment été ciblé par l’OM et le RC Lens.

L’OL prépare déjà son prochain mercato estival, et un nom revient avec insistance ces dernières heures : Farès Chaïbi (23 ans). Le milieu offensif de l’Eintracht Francfort, en pleine progression, attise les convoitises à travers l’Europe… et l’OL fait partie des clubs attentifs à sa situation.

Né à Lyon en 2002, l’international algérien n’a jamais porté le maillot des Gones au niveau professionnel, mais son profil reste particulièrement suivi dans le Rhône. Polyvalent, capable d’évoluer en soutien de l’attaque ou sur les côtés, Chaïbi s’est imposé comme un joueur clé en Bundesliga depuis son arrivée en 2023.

Cette saison encore, il confirme avec des statistiques solides (3 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues), ce qui contribue à faire grimper sa cote sur le marché.

Une concurrence européenne féroce

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, la liste des prétendants ne cesse de s’allonger. Fulham envisage notamment de l’observer lors de la Coupe du monde, tandis que Stuttgart, Brentford, Côme ou encore Fenerbahçe sont également intéressés.

Dans ce contexte, Lyon n’apparaît pas seul sur le dossier, loin de là. Le club rhodanien suit le joueur, mais devra composer avec une concurrence très agressive, notamment venue de Premier League.

Un prix qui refroidit l’OL

Mais… le principal obstacle reste financier. Sous contrat avec Francfort jusqu’en 2028, Chaïbi ne sera pas bradé. Son prix est aujourd’hui estimé entre 40 et 46 millions d’euros.

Un tarif qui complique clairement les plans lyonnais. Déjà évoqué autour de 40 millions d’euros, ce coût pourrait dépasser les capacités actuelles de l’OL, malgré une situation en amélioration et l’objectif d’une qualification en Ligue des champions.

Ce regain d’intérêt autour de Farès Chaïbi n’est pas nouveau en Ligue 1. Avant son départ vers l’Allemagne en 2023, le joueur formé à Toulouse était déjà dans le viseur de plusieurs clubs français, notamment l’OM et le RC Lens.

Finalement, c’est l’Eintracht Francfort qui avait remporté la mise pour 17 millions d’euros, bonus compris, réalisant depuis un excellent coup sur le marché au vu de la progression du joueur.

Lyon peut-il vraiment y croire ?

Sur le papier, le profil coche toutes les cases pour l’OL :

jeune,

créatif,

déjà performant au haut niveau,

avec un lien fort à la région lyonnaise.

Mais dans la réalité, l’opération s’annonce extrêmement compliquée. Entre un prix élevé, une concurrence européenne importante et la volonté de Francfort de conserver son joueur, Lyon devra réaliser un véritable exploit pour boucler ce dossier.

Chaïbi reste donc une piste ambitieuse, presque idéale sur le plan sportif… mais très difficile à concrétiser dans les conditions actuelles.