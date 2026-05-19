OL : un mercato dangereux se prépare, l’OM jubile déjà

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’Olympique Lyonnais a peut-être sauvé l’essentiel avec sa quatrième place, mais le plus difficile commence probablement maintenant. Entre tours préliminaires de Ligue des Champions, urgence financière et nécessité de vendre avant le passage devant la DNCG, le mercato lyonnais s’annonce explosif.

Et pendant que Lyon avance sur un fil, l’Olympique de Marseille observe cette situation avec attention… voire avec un certain sourire.

Lyon joue très gros avec la Ligue des Champions

Malgré la claque reçue contre le RC Lens lors de la dernière journée (0-4), l’OL a décroché une quatrième place capitale. Elle ouvre les portes du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions et surtout d’un possible jackpot estimé à près de 45 millions d’euros en cas de qualification pour la phase de ligue.

Un scénario qui changerait énormément de choses pour les finances lyonnaises et permettrait probablement d’éviter une grande braderie cet été.

Mais justement, tout le problème est là : rien n’est garanti.

Matthieu Louis-Jean obligé de jongler avec plusieurs scénarios

Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean travaille déjà sur plusieurs plans différents selon l’issue de la campagne européenne.

Sans qualification en Ligue des Champions, l’OL devra réduire drastiquement la voilure et vendre massivement pour satisfaire les exigences de l’UEFA et de la DNCG. Une qualification ratée pourrait obliger le club à générer près de 60 millions d’euros de ventes supplémentaires.

Dans ce contexte, Lyon tente de cibler des profils moins coûteux et plus intelligents financièrement, avec l’idée de reproduire certains bons coups du dernier mercato.

Mais l’équation reste extrêmement dangereuse.

En coulisses, la situation économique continue de susciter énormément d’inquiétudes autour du projet Eagle Football.

Le groupe cherche toujours des investisseurs, tandis que plusieurs structures de la galaxie traversent également des difficultés importantes. Le fonds Arès, créancier majeur, ne souhaite plus injecter d’argent et plusieurs repreneurs potentiels ont déjà étudié les dossiers du club.

Résultat : Lyon doit vendre avant le 30 juin et pourrait devoir accélérer encore davantage les départs en cas d’échec européen.

Même si Corentin Tolisso a affiché son envie de rester, plusieurs cadres pourraient être poussés vers la sortie pour soulager une masse salariale devenue problématique.

🚨 𝗖𝗢𝗥𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡 𝗧𝗢𝗟𝗜𝗦𝗦𝗢 🇫🇷 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗙𝗜𝗗𝗘̀𝗟𝗘 𝗔̀ 𝗟'𝗢𝗟 𝗠𝗔𝗟𝗚𝗥𝗘́ 𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗘̂𝗧𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗘̀𝗥𝗘 ! 🫡❤️💙



Le capitaine lyonnais a annoncé qu'il restait la saison prochaine.



Une bouffée d'oxygène pour le vestiaire, alors que l'OL est sous… pic.twitter.com/r7eEHxREMj — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 19, 2026

L’OM peut sourire devant le risque lyonnais

Du côté de Marseille, la situation n’est évidemment pas parfaite non plus. L’OM devra aussi vendre certains joueurs après plusieurs années d’investissements massifs de Frank McCourt.

Mais contrairement à Lyon, le club marseillais connaît déjà son avenir européen avec une qualification pour la Ligue Europa. Moins prestigieuse financièrement, certes, mais plus stable et surtout sans passer par le piège des barrages.

Car c’est là que le risque lyonnais devient énorme.

Si l’OL dépense massivement pour bâtir un effectif taillé pour la Ligue des Champions… avant d’échouer lors des barrages, le club pourrait se retrouver dans une situation extrêmement délicate : gros salaires, transferts coûteux et revenus européens bien inférieurs aux prévisions.

Un scénario catastrophe qui obligerait alors Lyon à vendre dans l’urgence.

Un été décisif pour l’avenir de l’OL

À Lyon, tout l’été va tourner autour d’un équilibre très fragile entre ambition sportive et survie économique.

Matthieu Louis-Jean devra construire un effectif capable d’aller chercher la Ligue des Champions sans mettre le club en danger si le scénario tourne mal.

Un casse-tête XXL qui pourrait bien transformer le mercato lyonnais en l’un des feuilletons les plus explosifs de l’été.