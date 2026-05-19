FC Nantes Mercato : coup dur pour l’avenir d’Anthony Lopes

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Alors qu’Anthony Lopes est en fin de contrat au FC Nantes et annoncé du côté de Troyes, le club aubois observe un autre gardien en parallèle…

Le FC Nantes s’apprête à vivre un été décisif dans les cages. Arrivé en janvier 2025 pour apporter son expérience, Anthony Lopes ne va pas prolonger l’aventure en Loire-Atlantique à l’issue de son contrat.

Dans ce contexte, l’ESTAC Troyes s’est positionnée pour récupérer le gardien portugais, considéré comme une opportunité d’expérience pour encadrer l’équipe qui vient de remonter en Ligue 1. Mais la situation est loin d’être simple.

Paul Nardi, la variable qui change tout

Le marché des gardiens pourrait en effet connaître un effet domino inattendu. Paul Nardi, libre après son passage à QPR, attire plusieurs clubs français, dont Toulouse et l’ESTAC, selon Foot Mercato.

Son profil de portier expérimenté, disponible sans indemnité de transfert, en fait une cible accessible et prioritaire pour plusieurs écuries en quête de stabilité. Cette concurrence directe fragilise certains plans déjà établis, notamment celui de Troyes.

Troyes face à un dilemme stratégique

Si l’ESTAC venait à accélérer sur Paul Nardi, le club champenois pourrait être contraint de revoir sa copie dans le dossier Anthony Lopes.

Deux options se dessinent alors : miser sur l’expérience de Lopes ou privilégier un profil libre comme Nardi, jugé plus économique et disponible immédiatement.

Cette concurrence interne au marché des gardiens crée une incertitude qui impacte directement le futur du portier du FC Nantes, qui sera officiellement libre de tout contrat le 1er juillet prochain.