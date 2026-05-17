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FRANCE

FC Nantes : c’est confirmé pour Christophe Pélissier !

Par William Tertrin - 17 Mai 2026, 11:20
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L'entraîneur de l'AJ Auxerre, Christophe Pélissier, lors du match face à l'OM.

Si le nom de Christophe Pélissier plaît beaucoup du côté du FC Nantes, un nouveau message semble clairement confirmer la tendance.

Alors que le FC Nantes, condamné à la Ligue 2, disputera son dernier match ce dimanche soir contre Toulouse, ça bouge déjà en interne. Le futur coach n’a pas encore été nommé, mais sur X, Mohamed Toubache-Ter a lâché une phrase lourde de sens concernant Christophe Pélissier, entraîneur de l’AJ Auxerre : « C’est l’unique coach compatible Kita… ». Un message qui fait immédiatement écho à l’information révélée en exclusivité sur notre site ces dernières heures.

En effet, selon nos informations, Christophe Pélissier serait désormais l’un des grands favoris des dirigeants nantais pour succéder à Vahid Halilhodžić après la relégation en Ligue 2.

Un coach « Kita compatible »

Le profil du technicien d’Auxerre plaît énormément en interne. Sa capacité à maintenir des clubs sous pression, son management humain et son calme sont vus comme des qualités idéales pour reconstruire un projet fragilisé. Et il est vrai que Pélissier serait « Kita compatible », ce qui est un détail loin d’être anodin quand on connaît les difficultés rencontrées par plusieurs entraîneurs passés à Nantes sous la présidence de Waldemar Kita.

Sous contrat avec Auxerre jusqu’en 2027, Pélissier reste concentré sur le maintien de l’AJA avant le déplacement décisif à Lille. Mais l’intérêt nantais prend de l’épaisseur et le dossier pourrait rapidement évoluer dans les prochains jours.

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