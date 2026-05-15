Devant les nombreuses défections du FC Nantes, Vahid Halilhodzic doit puiser chez les jeunes pour affronter Toulouse (dimanche, 21h).

Le FC Nantes va boucler une saison très compliquée ce dimanche soir à la Beaujoire face à Toulouse (21h). Déjà relégués en Ligue 2, les Canaris abordent cette ultime rencontre dans un contexte tendu, marqué par de nombreuses absences et une situation sportive dégradée.

Lamy et Mongo dans le groupe du FC Nantes

Pour son dernier match sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic devra composer avec un effectif fortement diminué. Une hécatombe qui a même poussé le staff à faire appel à la réserve pour compléter la semaine d’entraînement.

Dans ce contexte, Ouest-France annonce que deux jeunes vont avoir l’occasion de se montrer. Hugo Lamy, latéral droit arrivé l’été dernier, et Enzo Mongo, défenseur central formé au club, ont été intégrés au groupe pour affronter Toulouse. Une opportunité rare dans un match certes sans enjeu sportif, mais chargé en symbolique pour la jeunesse nantaise.

L’occasion de se montrer avant la L2 ?

Ces promotions s’expliquent aussi par les nombreuses absences dans l’effectif professionnel. Francis Coquelin a déclaré forfait de dernière minute après avoir manqué déjà la rencontre face à Lens. Même situation pour Frédéric Guilbert, touché au genou. « Il serrait les dents », a confié Vahid Halilhodzic à propos de son défenseur, finalement ménagé.

Autre coup dur : Uros Radakovic, sorti à l’heure de jeu lors du dernier match, souffre d’une pubalgie. De son côté, Dehmaine Tabibou est malade et également indisponible. Face à cette cascade de blessures, le FC Nantes termine donc sa saison dans une atmosphère pesante, mais avec l’occasion pour certains jeunes de commencer à s’installer dans le groupe professionnel. Une éclaircie rare dans une année particulièrement difficile pour les Canaris.