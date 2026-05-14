L’OM et le PSG sont à la lutte pour enrôler cette figure victorieuse du FC Nantes… dans un secteur totalement inattendu.

L’OM et le PSG se retrouvent encore en concurrence. Mais cette fois, ce n’est pas pour un joueur star ou un crack étranger. Les deux rivaux français ciblent un homme qui a totalement changé le visage du football féminin nantais ces dernières saisons : Nicolas Chabot. Selon Ouest-France, l’actuel entraîneur des féminines du FC Nantes suscite un énorme intérêt sur le marché. Et plusieurs clubs importants aimeraient récupérer celui qui a largement contribué à faire grandir les Canaries.

Le PSG et l’OM déjà positionnés

L’OM suivrait de près la situation du technicien nantais dans l’optique de renforcer son projet féminin. Mais Marseille est loin d’être seul. Le PSG serait lui aussi très intéressé par le profil de Nicolas Chabot, tout comme le FC Fleury 91. Il faut dire que le coach nantais bénéficie d’une excellente réputation grâce à son travail, son identité de jeu et sa capacité à fédérer son groupe. Des qualités qui attirent forcément des structures plus ambitieuses sportivement et financièrement.

L’Espagne en pole pour Chabot ?

Toujours selon Ouest-France, plusieurs clubs espagnols auraient également pris des renseignements. Et cette piste ibérique aurait même la préférence du technicien nantais. L’idée de découvrir un nouveau championnat et de bénéficier de meilleures conditions de travail pourrait clairement peser dans sa réflexion. Au FC Nantes, l’inquiétude commence d’ailleurs à grandir autour de ce dossier. Car un départ de Nicolas Chabot pourrait provoquer un véritable effet domino au sein de l’effectif féminin.

Très attachées à ses méthodes et à ses principes de jeu, plusieurs joueuses pourraient elles aussi être tentées de quitter le club. Le feuilleton ne fait sans doute que commencer, mais une chose est déjà certaine : Nicolas Chabot sera l’un des entraîneurs les plus convoités du football féminin français cet été.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)