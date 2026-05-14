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ASSE : Larsonneur ou Maubleu contre Rodez ? Montanier maintient le suspense !

Par Laurent Hess - 14 Mai 2026, 15:20
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Philippe Montanier a tenu sa traditionnelle conférence de presse à la veille du barrage de Ligue 2 entre l’ASSE et Rodez (20h). S’il a annoncé le retour de Gautier Larsonneur, difficile d’affirmer que le capitaine gardera les buts stéphanois demain soir…

À la veille du barrage décisif face au Rodez AF à Geoffroy-Guichard (20h), Philippe Montanier a apporté plusieurs nouvelles très rassurantes concernant son effectif. Et elles pourraient peser lourd à l’ASSE dans ce rendez-vous capital.

Boakye seule ombre au tableau

Présent en conférence de presse, Philippe Montanier a confirmé plusieurs retours importants dans le groupe stéphanois : « Kévin Pedro est sélectionnable, tout comme Gautier Larsonneur. Tout est rentré dans l’ordre pour Joshua Duffus et Julien Le Cardinal. Tous sont de potentiels titulaires. »

« J’ai 18 titulaires potentiels »

La seule mauvaise nouvelle concerne Augustine Boakye, suspendu pour cette rencontre décisive. Une absence importante offensivement, mais qui semble compensée par les nombreux retours enregistrés cette semaine.

Concernant Larsonneur, forfait samedi dernier contre Amiens (5-0), Montanier a ajouté : « Il est sélectionnable. A partir du moment où il est à 100% il peut être titulaire. J’ai 18 titulaires potentiels. Mais Gautier est à 100%. Tout va bien. » A la lecture de ses propos, difficile de savoir si Montanier fera à nouvel appel à Brice Maubleu ou s’il décidera de réinstaller Larsonneur dans les buts, malgré ses deux boulettes lors des défaites à Bastia et face à Troyes…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

15/05 : Play-off Ligue 2 contre Rodez

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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