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FRANCE

RC Lens Mercato : Adrien Thomasson a lâché un très gros indice sur son futur club

Par William Tertrin - 14 Mai 2026, 16:00
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Adrien Thomasson (RC Lens)

Après la défaite du RC Lens face au PSG, Adrien Thomasson a officiellement acté son départ du club… tout en laissant entendre qu’il devrait poursuivre sa carrière en Ligue 1.

Mercredi soir, après la défaite du RC Lens face au PSG et au moment de rendre un hommage à son futur ex-club, Adrien Thomasson n’a pas choisi ses mots au hasard. « C’était mon dernier match à Bollaert avec le maillot lensois », a confié le milieu du RC Lens, visiblement très ému après cette ultime apparition dans l’antre sang et or.

Une déclaration forte en signe d’adieu clair au club artésien, mais qui apporte aussi une précision importante sur son avenir. En évoquant précisément son “dernier match à Bollaert avec le maillot lensois”, Thomasson ne parle ni de sa dernière rencontre en Ligue 1 ni de la fin de son aventure dans l’élite française. Une nuance qui alimente fortement l’idée d’un transfert… tout en restant dans le championnat français.

Le Stade Rennais en pole

Depuis plusieurs jours, les rumeurs autour d’un départ du milieu de terrain de 32 ans prennent de l’ampleur. Plusieurs sources évoquent notamment un intérêt concret du Stade Rennais de Franck Haise pour récupérer l’ancien Strasbourgeois durant le mercato estival. Le Paris FC est également une option.

Arrivé à Lens en 2023, Thomasson aura marqué les supporters lensois par son volume de jeu, sa régularité et son état d’esprit irréprochable. En plus de 120 matches disputés sous les couleurs artésiennes, l’international franco-croate s’est imposé comme l’un des cadres du vestiaire lensois.

« Ça a été un honneur et une fierté de porter ce maillot »

Son message d’adieu à Bollaert traduit surtout l’attachement profond qu’il a développé avec le public sang et or : « Tout va me manquer. Les supporters, l’engouement, la passion qui transpire de ce stade. Ça a été un honneur et une fierté de porter ce maillot. »

À Lens, beaucoup voient déjà partir un joueur symbole des très belles années récentes au RCL. Mais sa sortie laisse peu de place au doute : Adrien Thomasson devrait bien continuer sa route… en Ligue 1.

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