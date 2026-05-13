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RC Lens Mercato : Leca a tenté un autre champion du monde 2018 que Thauvin

Par Fabien Chorlet - 13 Mai 2026, 20:45
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Hugo Lloris (Los Angeles FC)

Dans un entretien accordé à beIN Sports, Jean-Louis Leca a révélé que le RC Lens avait songé à Hugo Lloris lors du dernier mercato estival.

Le RC Lens et le Paris Saint-Germain vont s’affronter ce mercredi (21h) au stade Bollaert, en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, le directeur sportif des Sang et Or, Jean-Louis Leca, a accordé une interview à beIN Sports.

Leca annonce que le RC Lens a pensé à Lloris l’été dernier

Le patron du sportif lensois y a fait une énorme révélation mercato en annonçant que le RC Lens avait songé à recruter Hugo Lloris l’été dernier en cas d’échec de l’arrivée de Robin Risser. « On a eu peur pour Robin Risser car il avait un problème de dos. On s’est dit : « si la visite médicale ne passe pas, on fait quoi ? » On s’est dit : « pourquoi pas Hugo Lloris ». On voulait soit le gardien emblématique de l’équipe de France, soit le nouveau », a révélé Jean-Louis Leca avec le sourire.

Au moment où le RC Lens pensait à lui, Hugo Lloris évoluait déjà du côté du Los Angeles FC après avoir quitté Tottenham quelques mois plus tôt.

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