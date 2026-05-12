FC Nantes Mercato : après Dupé, les Kita vont boucler une signature espérée au RC Lens et à l’ASSE

Relégué en Ligue 2, le FC Nantes accélère déjà sur son mercato estival. Les Canaris s’apprêtent à rapatrier le gardien Maxime Dupé, tandis qu’une autre signature se précise.

Le FC Nantes prépare activement son retour en Ligue 2 après une saison conclue par une relégation confirmée sur le terrain. Malgré ce contexte difficile, la direction menée par la famille Kita avance déjà sur plusieurs dossiers clés pour reconstruire un effectif compétitif.

Maxime Dupé en passe de revenir à la maison

Formé chez les Canaris, le gardien Maxime Dupé (33 ans), en fin de contrat avec l’OGC Nice, est en pole pour effectuer son retour à la Beaujoire. Comme l’ajoute L’Équipe, un accord de principe aurait déjà été trouvé entre les deux parties.

Un choix fort symbolique pour le FC Nantes, qui souhaite s’appuyer sur des joueurs expérimentés et connaissant parfaitement l’ADN du club pour stabiliser l’équipe dès la saison prochaine en Ligue 2.

Frédéric Guilbert, une prolongation déjà actée en interne

Autre dossier avancé : celui de Frédéric Guilbert. Arrivé en janvier après la résiliation de son contrat à Lecce, le défenseur polyvalent de 31 ans a rapidement convaincu le staff nantais par sa régularité et son impact.

Toujours selon le quotidien sportif, sa prolongation serait quasiment actée, même après la descente en Ligue 2. Le joueur aurait séduit par sa capacité à s’adapter immédiatement et à apporter de la stabilité dans un secteur défensif en difficulté cette saison.

Courtisé notamment par le RC Lens ou encore l’ASSE comme révélé sur notre site, Guilbert devrait finalement poursuivre l’aventure à Nantes, où il est devenu un élément fiable de la rotation.

Une reconstruction déjà lancée

Entre retours symboliques et prolongations ciblées, le FC Nantes semble avoir défini une ligne claire : s’appuyer sur des profils expérimentés pour remonter rapidement en Ligue 1.

Le mercato estival ne fait que commencer, mais les premières décisions des Kita donnent déjà une idée de la stratégie : stabilité, expérience et attachement au club.