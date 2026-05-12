OL Mercato : une offre va bientôt partir pour un serial buteur

En quête de renforts offensifs pour le prochain mercato estival, l’OL aurait activé la piste menant à un attaquant slovaque.

L’OL continue d’anticiper son mercato d’été. Selon plusieurs médias polonais, le club rhodanien surveille attentivement la situation de Tomáš Bobček, avant-centre slovaque évoluant au Lechia Gdańsk.

À 24 ans, le buteur réalise une saison particulièrement convaincante dans le championnat polonais. Avec 17 réalisations en Ekstraklasa, Bobček figure actuellement parmi les meilleurs buteurs du championnat, confirmant les promesses aperçues depuis son arrivée en Pologne en 2023.

Le dossier serait suivi depuis plusieurs semaines par la cellule de recrutement lyonnaise. Matthieu Louis-Jean, responsable du recrutement de l’OL, aurait même récemment assisté à une rencontre du club polonais afin d’observer l’attaquant slovaque en conditions réelles.

Une première offre avant la fin du mois de mai

D’après les informations relayées par Trojmiasto.pl, une première offre pourrait être transmise avant la fin du mois de mai. De son côté, l’AS Monaco a déjà fait une offre de 12 millions d’euros. Malgré une baisse de régime observée ces dernières semaines, le profil du joueur continue de séduire en interne grâce à sa mobilité, son sens du but et sa capacité à jouer dans la profondeur.

International slovaque depuis 2025, Tomáš Bobček s’est progressivement imposé comme l’un des attaquants les plus prometteurs d’Europe centrale. Formé au MFK Ružomberok avant de rejoindre Gdańsk, il dispose encore d’une belle marge de progression.

Cette piste confirme en tout cas la volonté de l’OL de préparer l’avenir offensif du club, dans un mercato qui s’annonce particulièrement actif du côté de Décines.