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FRANCE

OM, RC Lens, Stade Rennais, LOSC, OL Mercato : Pagis a donné son feu vert à deux clubs !

Par William Tertrin - 7 Mai 2026, 21:30
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Révélation de la saison avec le FC Lorient, Pablo Pagis a confirmé son envie de franchir un cap cet été. Il a notamment cité deux clubs de Ligue 1 parmi les projets susceptibles de lui convenir.

Le feuilleton Pablo Pagis est lancé. Auteur d’une saison pleine sous les couleurs du FC Lorient, l’attaquant de 23 ans devrait quitter les Merlus lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2027, le fils de l’ancien international français Mickaël Pagis estime qu’il est désormais temps de passer un cap dans sa carrière.

Avec 10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Pablo Pagis s’est imposé comme l’une des grandes révélations du championnat. Des performances qui attirent logiquement plusieurs clubs ambitieux de l’élite française. Selon plusieurs sources, le RC Lens, le Stade Rennais, le LOSC, l’OM ou encore l’OL et le Paris FC suivent de près la situation du joueur lorientais.

Pagis séduit par Rennes et Lens

Dans un entretien accordé à Ouest-France, relayé par plusieurs médias, le principal intéressé n’a d’ailleurs pas caché ses ambitions pour la suite de sa carrière.

« Franchir un nouveau palier ? Oui, je pense que c’est le moment. »

Le joueur formé notamment à Rennes souhaite poursuivre sa progression sans brûler les étapes. Un départ à l’étranger n’est pas exclu, mais la priorité semble clairement donnée à un projet solide en Ligue 1.

« Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. »

Interrogé plus précisément sur un éventuel intérêt du RC Lens ou du Stade Rennais, Pablo Pagis n’a pas fermé la porte, bien au contraire.

« À Lens ou Rennes, par exemple ? Ça pourrait matcher, c’est sûr. »

Pagis veut jouer l’Europe

Des déclarations qui risquent d’alimenter les rumeurs dans les prochaines semaines, alors que plusieurs formations européennes cherchent à renforcer leur secteur offensif avant la saison prochaine. L’idée de disputer une compétition européenne apparaît d’ailleurs comme un critère majeur dans la réflexion du Lorientais.

« Jouer l’Europe, c’est quelque chose qui m’attire. »

Et ça tombe bien, étant donné que le RC Lens est bien parti pour jouer la Ligue des Champions, et le Stade Rennais devrait aussi se qualifier pour une compétition similaire. Mais le montant du transfert s’annonce élevé (pas à moins de 20 M€, hors bonus) et le SRFC semble en meilleure posture financière que le RCL… Avant de penser à son avenir, Pablo Pagis souhaite néanmoins terminer la saison en beauté avec Lorient, auteur d’un exercice historique après son retour parmi l’élite.

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