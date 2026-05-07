FC Nantes : la rivalité avec le Stade Rennais a fait une victime pour un an !

Un supporter du FC Nantes, âgé de 23 ans, a été condamné à un an d’interdiction de stade après avoir lancé un projectile lors du derby face au Stade Rennais.

Comme le rapporte Ouest-France, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné, mercredi 6 mai, un jeune supporter nantais à une interdiction de stade d’un an après des incidents survenus lors du derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais FC (2-2), disputé le 20 septembre 2025 au Stade de la Beaujoire.

Le supporter, âgé de 23 ans, était poursuivi dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), plus communément appelée « plaider-coupable ». Selon les éléments de l’enquête, il avait lancé un gobelet plastique réutilisable en direction d’un joueur rennais au moment d’un corner.

Rapidement identifié par les forces de l’ordre grâce au dispositif de vidéosurveillance et au travail de la police, le jeune homme a reconnu les faits et accepté la peine proposée par le parquet. Le délit de « jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive » est sévèrement encadré par le Code du sport et peut théoriquement être puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Un derby sous haute tension

Cette rencontre entre Nantes et Rennes s’était déroulée dans un climat particulièrement tendu. Avant même le coup d’envoi, les autorités avaient pris des mesures restrictives pour éviter les affrontements entre groupes de supporters. Un arrêté préfectoral interdisait notamment tout déplacement officiel de supporters rennais à Nantes ce week-end-là.

Le derby entre les deux clubs de l’Ouest est historiquement marqué par une forte rivalité sportive et des tensions régulières entre supporters. Plusieurs spectateurs présents à la Beaujoire avaient d’ailleurs évoqué une atmosphère pesante dans certaines tribunes, avec des comportements hostiles envers les supporters identifiés comme rennais.

À la suite des incidents, le FC Nantes avait reconnu des débordements regrettables tout en assurant travailler étroitement avec les groupes ultras pour améliorer la sécurité dans l’enceinte nantaise. Le club insistait alors sur sa volonté de permettre à tous les spectateurs de vivre les rencontres « dans un climat serein et sécurisé ».