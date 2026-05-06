FC Nantes : pluie de mauvaises nouvelles avant le choc contre Lens !

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Le FC Nantes avance vers l’un des matchs les plus importants de sa saison dans un contexte extrêmement inquiétant. Avant le déplacement capital sur la pelouse du RC Lens vendredi soir, Vahid Halilhodzic doit faire face à une véritable hécatombe dans son effectif. Entre blessures, suspensions et nombreuses incertitudes, les Canaris arrivent à Bollaert dans une situation très compliquée.

Nantes joue sa survie à Lens

Le FC Nantes n’a désormais quasiment plus le droit à l’erreur dans cette fin de saison.

Actuellement 17e et avant-dernier de Ligue 1, le club nantais doit absolument aller chercher un résultat à Lens pour continuer à croire au maintien.

Mais dans le même temps, les Canaris devront également espérer un faux pas d’Auxerre contre Nice.

Autant dire que la pression est énorme avant ce déplacement dans un Bollaert qui s’annonce bouillant.

Une cascade d’absences pour Halilhodzic

Le gros problème pour Nantes, c’est surtout l’état de son effectif.

En conférence de presse ce mercredi, Vahid Halilhodzic a dressé un tableau particulièrement inquiétant avant ce choc contre le dauphin du PSG.

Le secteur défensif est notamment totalement décimé.

Machado forfait jusqu’à la fin de saison

Victime d’une blessure à l’ischio-jambier contre l’OM lors de la victoire 3-0 samedi dernier, Deiver Machado ne rejouera plus cette saison.

Un énorme coup dur pour Nantes tant le défenseur apportait de l’expérience et de la stabilité derrière.

Et ce n’est malheureusement pas la seule mauvaise nouvelle.

Awaziem et Guilbert très incertains

Deux autres défenseurs importants restent extrêmement incertains pour le déplacement à Lens :

Chidozie Awaziem (genou gonflé)

Frédéric Guilbert (tendinite au genou)

Même s’ils devraient faire le voyage dans le Nord, leur état physique suscite de nombreuses inquiétudes.

Une situation très problématique avant d’affronter l’une des équipes les plus offensives du championnat.

Lopes touché, plusieurs forfaits longue durée

Anthony Lopes souffre lui aussi d’une entorse au pouce. Vahid Halilhodzic se montre malgré tout optimiste concernant la présence du gardien portugais.

En revanche, plusieurs joueurs sont déjà officiellement forfaits jusqu’à la fin de saison :

Kelvin Amian

Fabien Centonze

Tylel Tati

Deiver Machado

Alexis Mirbach

Bahmed Deuff

Une véritable catastrophe pour les Canaris à ce moment clé de la saison.



La seule bonne nouvelle est le retour de suspension de Dehmaine Tabibou.

Un déplacement qui s’annonce très compliqué

Avec une défense totalement fragilisée et plusieurs cadres diminués, le FC Nantes aborde ce déplacement à Lens dans des conditions extrêmement compliquées.

Face à une équipe lensoise qui joue encore la deuxième place et une qualification directe en Ligue des champions, les Canaris devront réaliser un immense exploit pour ramener un résultat de Bollaert.

Mais malgré cette pluie de mauvaises nouvelles, Nantes n’a désormais plus le choix : il faudra se battre jusqu’au bout pour espérer survivre.