OM : un supporter déclenche une polémique sur Habib Beye !

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L’avenir d’Habib Beye continue de diviser du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que la saison olympienne tourne au cauchemar et que l’entraîneur marseillais peine à convaincre une grande partie des supporters, un message publié sur X a complètement enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures.

Un supporter réclame le maintien d’Habib Beye

Tout est parti d’un message publié par le compte X Mathis_Football, qui a affiché un soutien total à Habib Beye malgré la situation actuelle de l’OM.

« Pour la saison prochaine, l’OM doit repartir avec Habib Beye avec un effectif fait exprès pour lui et par lui, avec les joueurs qu’il veut. Il faut lui donner les pleins pouvoirs ! » OM Ligue 1 · 2025/26 ⚽ Buteur : Nwaneri 2.60 ▲ = 26.00€ pour 10€ 🔥 Plus de 2.5 buts 2.27 ▲ = 22.70€ pour 10€ J'en profite → 18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Un avis particulièrement fort dans un contexte où une grande partie des supporters marseillais réclame au contraire un changement profond au sein du club.

Selon moi, pour la saison prochaine, l'OM doit repartir avec Habib Beye 🇸🇳 avec un effectif fait exprès pour lui et par lui, avec les joueurs qu'il veut.



Il faut lui donner les pleins pouvoirs !#TeamOM #humour pic.twitter.com/iWYw2Hdgkb — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) May 5, 2026

Les réseaux sociaux explosent

Le post a rapidement provoqué une énorme vague de réactions sur les réseaux sociaux.

En seulement quelques heures, plus de 400 commentaires ont été publiés sous le message… et la majorité allait clairement à l’encontre de cette opinion.

Beaucoup de supporters olympiens estiment qu’Habib Beye n’a pas réussi à apporter les résultats attendus ni à redonner une véritable identité de jeu à l’équipe.

D’autres pointent également du doigt la gestion de certains matchs et le manque de constance affiché cette saison.

Quand tu vois ce qu’il a fait à Rennes ça m’a suffit

À part si vous adorez à chaque fois se faire ridiculiser en LdC, être moyen en ligue 1

Il nous faut entraîneurs et joueurs jeunes qui ont la dalle. Pas besoin de star sur un terrain, mais des joueurs qui ont la rage — Kev Dbh 🇫🇷Iran🐆 (@keep_s1) May 6, 2026

Habib Beye loin de faire l’unanimité

Il faut dire que l’ancien défenseur marseillais traverse une période extrêmement compliquée sur le banc de l’OM.

Entre crise sportive, tensions autour du club et résultats très décevants, Habib Beye peine encore à convaincre totalement le peuple marseillais malgré quelques prestations encourageantes.

Pour une partie des supporters, le projet actuel semble déjà arrivé à ses limites.

Certains supporters veulent encore y croire

Malgré tout, quelques voix continuent de défendre le technicien sénégalais.

Certains estiment notamment qu’il mérite du temps, un effectif construit selon ses idées et davantage de stabilité autour de lui avant d’être réellement jugé.

C’est précisément la position défendue par Mathis_Football, qui considère qu’Habib Beye pourrait réussir avec un projet pensé entièrement autour de lui.

Un débat qui illustre la fracture autour de l’OM

Cette polémique sur les réseaux sociaux reflète surtout le climat extrêmement tendu qui entoure actuellement l’Olympique de Marseille.

Entre colère, frustration et perte de confiance, les supporters apparaissent plus divisés que jamais sur la direction à prendre pour reconstruire le club la saison prochaine.

Une chose est sûre : l’avenir d’Habib Beye promet encore de faire énormément parler à Marseille dans les prochaines semaines.