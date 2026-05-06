OM : les supporters préparent une réponse historique contre les joueurs

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La rupture semble désormais totale entre les supporters de l’Olympique de Marseille et leur équipe. Après une saison jugée catastrophique sur tous les plans, les groupes ultras marseillais ont décidé de répondre de manière forte… mais sans violence. Et leur choix risque de marquer durablement cette fin de saison déjà explosive autour du club phocéen.

Une crise totale à Marseille

Rien ne va plus du côté de l’OM. Entre résultats catastrophiques, tensions internes et menace réelle de ne pas disputer la moindre Coupe d’Europe la saison prochaine, le climat est devenu extrêmement lourd à Marseille.

Face à cette situation, la direction olympienne avait déjà tenté de réagir en prolongeant la mise au vert des joueurs au centre d’entraînement afin de provoquer un électrochoc.

Mais cela n’a pas suffi à calmer la colère grandissante des supporters.

Les groupes ultras se sont réunis

Selon les informations de Foot Mercato, les principaux groupes de supporters marseillais se sont réunis ce mardi lors d’une rencontre exceptionnelle afin de décider de la réponse à apporter à cette saison cauchemardesque.

Beaucoup craignaient des actions spectaculaires ou des manifestations particulièrement tendues autour du club.

Mais finalement, les supporters ont choisi une autre forme de sanction.

Le Vélodrome va sonner creux

La décision prise par les groupes ultras est radicale : le silence.

Pour le déplacement au Havre lors de la 33e journée de Ligue 1, aucun groupe de supporters ne fera le déplacement. Le parcage visiteur restera donc totalement vide.

Et surtout, le dernier match de la saison au Vélodrome face au Stade Rennais devrait se dérouler dans une ambiance totalement inédite.

Les supporters préparent un véritable « stade mort ».

🔹Les groupes de supporters ont décidé de boycotter le déplacement au Havre ce dimanche. Pour le dernier match et la réception de Rennes, une ambiance « stade mort » a été décidée : silence absolu, aucune animation, aucune bâche, une grève qui se fera sans aucune forme de… pic.twitter.com/muak6SSuQL — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 6, 2026

Aucune animation, aucune bâche, aucun chant

Toujours selon Foot Mercato, les groupes ultras ont décidé de supprimer toute animation pour cette rencontre :

pas de bâches

pas de tifos

pas de chants organisés

aucune ambiance dans les tribunes

Même si certains supporters pourront toujours venir individuellement au stade, le message envoyé au club est extrêmement fort.

Le peuple marseillais veut clairement montrer qu’il tourne le dos à son équipe après cette saison jugée indigne des ambitions du club.

Une sanction symbolique mais très puissante

À Marseille, le Vélodrome sans ambiance représente probablement l’une des sanctions les plus fortes possibles.

Habitués à évoluer dans l’un des stades les plus bouillants d’Europe, les joueurs olympiens pourraient cette fois découvrir un silence particulièrement pesant.

Et ce choix illustre surtout l’immense lassitude des supporters après des mois de frustration et de désillusions.

Une situation encore évolutive

Même si ces décisions ont déjà été actées par les groupes ultras, certaines modalités pourraient encore évoluer dans les prochains jours.

Mais une chose semble désormais certaine : la fracture entre les supporters et l’équipe n’a probablement jamais été aussi profonde cette saison.