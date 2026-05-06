RC Lens : une très mauvaise nouvelle se profile pour Pierre Sage

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Le RC Lens pourrait voir revenir l’un des joueurs les plus dangereux de l’OGC Nice au pire moment possible. Absent lors du dernier match de championnat, Elye Wahi se rapproche sérieusement d’un retour à la compétition. Une nouvelle qui risque de donner quelques gros maux de tête à Pierre Sage avant la finale de Coupe de France.

Nice a souffert sans Elye Wahi contre Lens

Lors de la dernière journée de Ligue 1, l’OGC Nice a concédé un match nul face au RC Lens sans pouvoir compter sur Elye Wahi, actuellement considéré comme l’un des hommes forts du club azuréen.

Très en vue ces dernières semaines, l’attaquant niçois apporte énormément par sa vitesse, ses appels et sa capacité à faire basculer une rencontre à lui seul.

Son absence s’est clairement ressentie offensivement face aux Sang et Or.

Elye Wahi a repris la course

Selon les informations de Nice-Matin, Elye Wahi a repris la course cette semaine et affiche une énorme détermination à revenir rapidement pour aider Nice dans cette fin de saison sous haute tension.

L’attaquant souhaiterait notamment reproduire son retour réussi à Angers il y a quelques semaines, où il avait rapidement retrouvé son impact après une absence.

Du côté du club, son évolution physique est surveillée de très près.

Nice ne prendra aucun risque

Toujours selon Nice-Matin, la cellule performance de l’OGC Nice reste extrêmement prudente avec Elye Wahi afin d’éviter toute rechute avant les échéances importantes.

L’international français aurait très peu de chances d’être titulaire ce dimanche contre Auxerre dans ce qui ressemble pourtant au match de la survie pour Nice.

En cas de défaite, les Aiglons pourraient se retrouver barragistes avant la dernière journée de Ligue 1.

Pierre Sage peut déjà s’inquiéter

Mais l’objectif principal semble surtout être une présence pour le 22 mai. Et cette perspective risque de sérieusement inquiéter Pierre Sage avant la finale de Coupe de France.

Si Elye Wahi revient à 100 %, l’attaquant niçois pourrait devenir l’arme fatale de Nice dans ce rendez-vous capital. Sa capacité à prendre la profondeur et à déséquilibrer les défenses fait de lui un véritable danger.

Une finale qui pourrait basculer grâce à lui

Avec un Elye Wahi potentiellement opérationnel pour la finale, Nice récupérerait un atout offensif majeur au meilleur moment de la saison.

De quoi rendre cette affiche encore plus explosive… et compliquer fortement les plans de Pierre Sage avant l’un des matchs les plus importants de sa saison.