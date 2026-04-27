OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Le cœur oui, mais la révolution attendra »

En clôture de la 31e journée de Ligue 1, l’OM a été accroché par l’OGC Nice à l’Orange Vélodrome malgré du mieux dans le jeu (1-1). Analyse.

Le miracle a failli avoir lieu à l’OM. Apathiques il y a huit jours à Lorient (0-2), les Marseillais ont fait meilleure figure mais ne se sont pas relancés dans la course à la Ligue des Champions en étant accrochés par l’OGC Nice (1-1). Avec ce résultat nul, le club phocéen reste 6e de Ligue 1 et voit l’écart se creuser encore avec le podium (l’OL est à quatre points).

Tout n’a donc pas encore été parfait ce soir à l’Orange Vélodrome face au Gym, qui lutte pour son maintien. Cette équipe est malade et ne sera pas guérie d’un seul tour de magie. En revanche, il faut bien avouer que plusieurs bons points peuvent être mis en avant. En premier lieu, le coaching d’Habib Beye.

Nnadi, belle surprise de cet OM limité

Attaqué sur sa politique trop douce, sans vrais résultats, l’entraîneur de l’OM avait fait des changements forcés dans un onze qui a surpris. Exit Mason Greenwood et place à l’étonnant Tochukwu Nnadi. Le Nigérian a été la grande surprise et le symbole de la prestation olympienne : plein d’envie et de punch. Ce n’est pas un hasard si c’est lui qui a offert la passe décisive à Pierre-Emile Höjbjerg, buteur d’une tête rageuse (1-0, 68e).

Un peu plus d’envie, de sérieux, d’engagement et de cœur… Dans un autre contexte, cela aurait pu suffire mais cet OM est bien malade et a concédé l’égalisation d’Elye Wahi dans le money time, sur un penalty en panenka (1-1, 88e). L’affront ultime. Place désormais à un déplacement périlleux à Nantes samedi prochain (15h) pour valider ce début de renouveau et engranger enfin trois points. À Marseille, l’urgence n’a jamais été aussi forte.

Bastien Aubert, au Vélodrome