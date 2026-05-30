Si Claude Puel a compati après la lourde défaite de l’ASSE à Nice en barrage retour (1-4), Jean-Pierre Rivère a allumé les dirigeants stéphanois.

L’ASSE a vécu une soirée cauchemardesque à l’Allianz Riviera. Battus 4-1 par l’OGC Nice lors du barrage retour, les Verts évolueront une nouvelle fois en Ligue 2 la saison prochaine. Après la rencontre, deux réactions ont particulièrement marqué les esprits : celle, pleine d’élégance, de Claude Puel, et celle, beaucoup plus piquante, de Jean-Pierre Rivère.

Puel n’oublie pas l’ASSE

Ancien entraîneur emblématique de l’ASSE, Puel n’a pas caché sa tristesse en voyant son ancien club échouer aux portes de l’élite. Malgré la joie de la qualification niçoise, le technicien français a eu une pensée sincère pour les supporters stéphanois et les personnes qu’il a côtoyées dans le Forez.

« Si ça me touche de voir les Verts rester en deuxième division ? C’est une bonne question. Saint-Étienne a des supporters extraordinaires et j’espère qu’ils retrouveront très vite leur place, qui doit être en L1, a-t-il analysé en conférence de presse. Quand on joue des barrages comme ça, bien sûr, il y a une équipe qui est très heureuse et une autre qui est très triste. Ça fait mal, bien sûr que je compatis. »

Puel a ensuite évoqué plusieurs joueurs qu’il connaît particulièrement bien : « Je connais certains joueurs que j’ai lancés comme Nadé ou Moueffek. Je connais bien aussi Philippe Montanier. Ils ont une belle équipe et j’espère que dès l’année prochaine ils pourront remettre le couvert et retrouver là où ils doivent être, et qu’ils puissent monter directement. » Des mots qui devraient toucher un public stéphanois actuellement plongé dans une immense déception.

Rivère règle ses comptes avec les dirigeants de l’ASSE

À l’inverse, Jean-Pierre Rivère n’a pas fait dans la diplomatie. Le président de l’OGC Nice a profité de son passage devant les médias pour revenir sur une démarche entreprise par l’ASSE concernant Ali Abdi. Visiblement agacé, le dirigeant niçois a dénoncé ce qu’il considère comme un manque d’élégance de la part des responsables stéphanois.

« Encore aujourd’hui, on reçoit une réclamation de Saint-Étienne qui considérait qu’Ali Abdi n’avait pas le droit de jouer l’aller. On n’a pas trouvé ça très fair-play, a-t-il affirmé. Ils vont comprendre que, malheureusement, cette réclamation ne sera pas recevable… »

Une sortie qui risque de faire réagir du côté du Forez. Alors que les Verts traversent déjà une période particulièrement difficile après leur maintien raté, cette déclaration ajoute une dose supplémentaire de tension entre les deux clubs. Une chose est sûre : les Verts vont devoir rapidement tourner la page et se reconstruire pour tenter de retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine.