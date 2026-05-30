Le PSG affronte Arsenal à Budapest en finale de la Ligue des Champions (18h). Voici les compos potables.

Le grand soir est arrivé. Le PSG défie Arsenal ce samedi à la Puskás Arena de Budapest en finale de la Ligue des champions (18h), avec un seul objectif : décrocher enfin la première C1 de son histoire. À quelques heures du coup d’envoi, les compositions probables des deux équipes se précisent.

Si quelques interrogations subsistaient encore vendredi soir, Luis Enrique semble avoir arrêté ses choix pour ce rendez-vous historique. Selon L’Équipe, Ousmane Dembélé devrait bien tenir sa place. L’attaquant parisien, qui avait suscité quelques inquiétudes en raison d’une alerte au mollet droit, a participé à la dernière séance d’entraînement à la Puskás Arena. Présent en conférence de presse la veille, le Ballon d’Or 2025 s’était voulu très rassurant sur sa condition physique, affirmant être « à 100 % ».

Hakimi vers un retour dans le onze

L’autre question concernait le couloir droit de la défense parisienne. Éloigné des terrains depuis un mois à cause d’une blessure à la cuisse, Achraf Hakimi a montré des signes très encourageants lors des dernières séances. Le latéral marocain du PSG semble avoir convaincu le staff technique et disposerait d’une longueur d’avance sur Warren Zaïre-Emery pour débuter cette finale.

Luis Enrique devrait ainsi pouvoir compter sur une équipe proche de son onze type pour ce choc européen. Matvey Safonov gardera les buts derrière une défense composée de Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Au milieu, Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz devraient être associés. Devant, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont attendus.

Arsenal avec ses forces vives

Du côté des Gunners, aucune surprise n’est attendue. Mikel Arteta devrait aligner son équipe type pour tenter d’offrir au club londonien la première Ligue des champions de son histoire.

David Raya sera présent dans les cages. La défense sera composée de Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães et Riccardo Calafiori. Au milieu, Martin Ødegaard, Declan Rice et Lewis-Skelly devraient démarrer.

Les compositions probables

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Arsenal : Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Ødegaard, Rice, Lewis-Skelly – Saka, Trossard, Gyökeres.