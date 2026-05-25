Ousmane Dembélé, touché face au Paris FC il y a huit jours en Ligue 1, a rassuré pour sa présence dans les rangs du PSG en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal à Budapest (vendredi, 18h).

Le soulagement est immense au PSG. Sorti touché lors du match contre le Paris FC, Ousmane Dembélé (29 ans) avait semé le doute à quelques jours du choc européen face à Arsenal. Mais ce dimanche soir, le Ballon d’Or en titre a tenu à rassurer tout le monde lors d’un entretien accordé sur M6.

L’attaquant du PSG a expliqué que sa sortie n’était finalement qu’une simple précaution. « Ça va, ça va beaucoup mieux que dimanche, j’ai eu une petite alerte mais il n’y a rien d’inquiétant m’a dit le docteur, j’ai eu une petite tension au mollet et je ne voulais pas prendre de risque », a confié l’international français.

Dembélé rassure tout le PSG

Une déclaration qui va faire énormément de bien aux supporters parisiens. Car forcément, voir Dembélé quitter ses partenaires avant un rendez-vous aussi important avait immédiatement réveillé les inquiétudes autour de son état physique. D’autant que l’ancien joueur du FC Barcelona réalise une saison exceptionnelle sous les ordres de Luis Enrique. Plus régulier, plus décisif et surtout enfin épargné par les longues blessures, Dembélé est devenu l’un des visages forts du PSG version 2026.

« Oui, je serai là le 30, ne vous inquiétez pas »

Et le principal intéressé a terminé son intervention avec une phrase très attendue du peuple parisien : « Oui, je serai là le 30, ne vous inquiétez pas ». Le message est clair. À l’approche de cette immense affiche contre Arsenal, le PSG pourra bien compter sur sa principale arme offensive. Une excellente nouvelle pour le club de la capitale, qui rêve de décrocher une deuxième Ligue des Champions de son histoire et de poursuivre sa montée en puissance sur la scène européenne. Avec un Dembélé en pleine confiance et désormais rassuré physiquement, Paris peut avancer vers ce rendez-vous capital avec beaucoup plus de sérénité.