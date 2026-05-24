Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone commence à avancer concrètement sur son mercato… avant même l’ouverture officielle de la fenêtre estivale.

Malgré une saison compliquée sur le plan physique, Andreas Christensen devrait poursuivre l’aventure en Catalogne. Arrivé au Barça en 2022, le défenseur danois a vécu une année délicate. Une blessure au genou l’a éloigné des terrains pendant une grande partie de l’année 2026, limitant fortement son temps de jeu. Malgré cette longue absence, le club catalan continue de croire en son expérience et en son profil.

Le Barça refuse de le laisser partir

En fin de contrat au mois de juin, Christensen disposait pourtant de plusieurs propositions importantes, notamment venues de championnats exotiques capables de lui offrir un salaire très élevé. Mais selon Mundo Deportivo, le joueur aurait finalement trouvé un accord avec Barcelone pour prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires.

Le Barça souhaitait éviter de perdre gratuitement un joueur expérimenté capable d’apporter de la sérénité dans le secteur défensif. Même diminué cette saison, Christensen conserve une vraie cote auprès du staff catalan, qui apprécie sa qualité de relance et sa lecture du jeu.

Premier dossier validé avant l’été

Cette prolongation représente un premier mouvement important pour Barcelone avant le début du mercato. Le club catalan veut avancer rapidement sur plusieurs dossiers afin d’aborder l’été avec davantage de stabilité sportive et financière.