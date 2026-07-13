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FRANCE

OM Mercato : Greenwood a choisi son futur club, tout est bouclé pour son transfert !

Par William Tertrin - 13 Juil 2026, 23:00

Le feuilleton Mason Greenwood touche à sa fin, et l’attaquant anglais va bien quitter l’OM pour rejoindre Fenerbahçe.

Le transfert de Mason Greenwood à Fenerbahçe est désormais bouclé. D’après le journaliste belge Sacha Tavolieri, le dossier est entièrement finalisé entre l’OM, le club stambouliote et le joueur. Les derniers détails administratifs ont été validés, ouvrant la voie à l’officialisation de l’arrivée de l’ancien attaquant de Manchester United.

L’international anglais avait déjà trouvé un accord sur les conditions de son contrat avec le géant turc depuis plusieurs jours. Les discussions entre les deux clubs ont ensuite permis de finaliser définitivement l’opération. Aux dernières nouvelles, RMC avait annoncé un transfert de 42 millions d’euros, bonus compris.

Greenwood a refusé la Saudi Pro League

Avant de donner son feu vert à Fenerbahçe, Mason Greenwood a repoussé plusieurs offres importantes en provenance d’Arabie saoudite. Plusieurs clubs de Saudi Pro League ont tenté de convaincre l’attaquant de rejoindre le Golfe avec des propositions financières supérieures.

Malgré ces approches, le joueur a privilégié la continuité de sa carrière au plus haut niveau européen en acceptant le projet sportif présenté par Fenerbahçe.

Un renfort majeur pour Fenerbahçe

À 24 ans, Mason Greenwood représente l’un des plus gros coups du mercato estival en Turquie. Auteur de deux saisons convaincantes sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’attaquant anglais arrive pour renforcer l’effectif de Fenerbahçe avec l’ambition de jouer les premiers rôles en Süper Lig et sur la scène européenne.

Sauf retournement de situation de dernière minute, l’officialisation du transfert ne serait plus qu’une question de temps. Toutes les parties ayant donné leur accord, Mason Greenwood devrait prochainement être présenté comme nouveau joueur de Fenerbahçe.

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