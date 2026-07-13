OM Mercato : une grosse annonce est tombée sur les recrues !

L’OM ne devrait pas recruter autant que lors des précédents mercatos estivaux.

En difficulté sur le plan financier cet été après sa non-qualification pour la prochaine Ligue des champions et encadré au niveau de sa masse salariale par la DNCG, l’Olympique de Marseille va devoir vendre avant de recruter lors de ce mercato estival. Sur le plan du recrutement, le club phocéen ne devrait d’ailleurs pas faire de folies et entendrait miser sur des opportunités sous la houlette de son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi. C’est notamment dans cette optique que plusieurs jeunes joueurs ont déjà été recrutés depuis le début de l’été.

Peu de recrues attendues cet été à Marseille ?

Selon La Minute OM, il ne devrait ainsi pas y avoir un nombre important de recrues cet été du côté de la Canebière. « Beaucoup moins d’arrivées sont prévues que les précédents étés. Pour recruter, il faudra d’abord dégraisser l’effectif. L’OM mise avant tout sur le côté « éducateur » de Bruno Genesio pour intégrer et faire progresser les jeunes en équipe première », a expliqué le média spécialisé sur l’OM sur X.

Il devrait donc y avoir beaucoup moins d’arrivées cet été du côté de l’OM par rapport aux précédents mercatos, durant lesquels Mehdi Benatia et Pablo Longoria avaient pris la fâcheuse habitude de multiplier les mouvements. Une stratégie qui contrastait avec celle attendue cet été, où le club marseillais devrait privilégier un mercato plus ciblé et plus mesuré.