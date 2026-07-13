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FRANCE

FC Nantes Mercato : les Kita ont reçu une bonne nouvelle pour Cafaro

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 11:50
Mathieu Cafaro sous le maillot du Paris FC

Le départ de Mathieu Cafaro du Paris FC serait désormais acté.

Pour renforcer son attaque le FC Nantes s’intéresserait à l’ailier droit du Paris FC, Mathieu Cafaro. Arrivé au PFC à l’hiver 2025, l’ancien Stéphanois avait été l’un des grands artisans de la montée du club francilien en Ligue 1. En revanche, sa dernière saison s’est révélée beaucoup plus compliquée, avec aucun but inscrit et aucune passe décisive délivrée en seulement 12 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Le départ de Cafaro du Paris FC est acté !

Bonne nouvelle pour les Canaris dans ce dossier, le Paris FC aurait d’ores et déjà acté le départ de Mathieu Cafaro, selon Le Parisien. Mais d’autres clubs de Ligue 2, en plus du FC Nantes, seraient également intéressés par le joueur de 29 ans, qui va désormais devoir trancher concernant son avenir.

Ce qui est sûr, c’est que Mathieu Cafaro devrait se diriger vers un retour en Ligue 2, lui qui est déjà passé par Toulouse (2015-2017), le Stade de Reims (2017-2022), le Standard de Liège (2022) et l’AS Saint-Étienne (2022-2025) avant son arrivée au PFC.

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