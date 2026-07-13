ASSE Mercato : du nouveau est tombé dans le dossier Victor Bak !

On sait où on en est le dossier Victor Bak (FC Midtjylland) à l’ASSE.

L’AS Saint-Étienne semble avoir fait de la Scandinavie l’un de ses principaux terrains de chasse cet été. Après avoir recruté le Danois Jakob Breum et être sur le point de s’attacher les services du milieu défensif de l’AIK Stockholm Aron Csongvai, les dirigeants stéphanois s’intéresseraient également au latéral gauche du FC Midtjylland, Victor Bak.

Âgé de 22 ans, le Danois s’est imposé comme un titulaire indiscutable au sein de son club formateur. International espoirs, il a également connu sa première convocation avec la sélection A du Danemark en 2026. Victor Bak est notamment réputé pour son volume de jeu, sa vitesse et la qualité de ses centres.

Où en est le dossier ?

Ce dimanche, le compte X Babou Le Vert a fait le point sur ce dossier. Selon le suiveur de l’ASSE, les discussions entre le club forézien et le FC Midtjylland se poursuivraient, même si elles s’annonceraient compliquées. « Pour Victor Bak, les négociations sont compliquées avec son club. Mais il est toujours d’actualité », a-t-il expliqué sur X.