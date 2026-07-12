ASSE : Cathro prêt à relancer un gros flop, ses premières victimes sont connues

Pour son premier match de préparation estivale, l’ASSE version Ian Cathro n’a pu faire mieux que match nul (2-2) contre le FC Biel-Bienne, formation de L3 suisse. Plusieurs joueurs ne semblent pas vraiment entrer dans les plans de l’Ecossais…

L’ASSE débute sa préparation estivale sur un match nul. Opposés au FC Biel-Bienne à Andrézieux-Bouthéon, les Verts, positionnés en 4-2-3-1, ont été rejoints (2-2) après avoir pourtant pris deux buts d’avance lors de la première sortie de l’ère Ian Cathro.

Moueffek et Nadé déclassés

Plutôt entreprenants en première période, les Stéphanois, avec Julien Le Cardinal promu capitaine, ont rapidement été récompensés grâce à Joshua Duffus, auteur de l’ouverture du score dès la 7e minute après une belle combinaison collective et une ouverture de Maxime Bernauer. Au retour des vestiaires, Ian Cathro a changé l’intégralité de son onze. Ce choix n’a pas empêché l’ASSE de faire rapidement le break grâce à Enzo Mayilla (46e). Mais les Suisses ont progressivement repris le contrôle de la rencontre, réduisant d’abord l’écart sur penalty par Dzonlagic (55e) sur un penalty concédé par Dodote, avant d’égaliser par Beltran à la 72e minute.

Ekwah, Miladinovic et Annan poussés vers la sortie

Dans cette seconde période, les jeunes n’auront pas profité de leur temps de jeu pour marquer des points aux yeux de Cathro à l’exemple de Dodote, Sarhaoui, Baalal ou encore du néo-pro Medhi Lutin Zidée, transparent en attaque. Mickal Nadé portait le brassard au sein de cette équipe « bis » où étaient également alignés Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic et Ebenezer Annan. Si Nadé et Moueffek, placés sur la liste des transferts, pourraient faire partie des plans de Cathro s’ils ne trouvent pas preneurs, Miladinovic et Annan semblent davantage poussés vers la sortie, tout comme Pierre Ekwah, absent hier.

Ferreira à la relance

Le milieu serbe a montré ses limites et le latéral gauche ghanéen a lui aussi déçu la saison passée. En l’absence de Ben Old, c’est Kévin Pedro qui a été aligné au poste de latéral gauche hier, avec Joao Ferreira à droite. Malgré une première saison catastrophique, le Portugais pourrait avoir une deuxième chance. Pas sûr que ce soit le cas d’Annan, le recrutement d’un nouveau latéral gauche étant dans les tuyaux.