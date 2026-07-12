FC Nantes : la réponse cinglante de Michel Der Zakarian à Mostafa Mohamed

Toujours absent depuis la reprise de l’entraînement du FC Nantes, Mostafa Mohamed suscite l’incompréhension en interne.

Le feuilleton Mostafa Mohamed continue de faire parler du côté du FC Nantes. Alors que les Canaris ont parfaitement lancé leur préparation estivale avec une large victoire (5-0) contre Fleury lors de leur premier match amical, un absent de marque a une nouvelle fois retenu l’attention : l’attaquant égyptien ne s’est toujours pas présenté à la Jonelière depuis la reprise des entraînements, le 24 juin.

Interrogé après la rencontre, Michel Der Zakarian n’a pas caché son étonnement face à cette situation.

« Je n’ai jamais vu ça ! Aujourd’hui, on voit beaucoup de choses dans le football qui sont incohérentes. C’est lui qui a décidé de faire ça. On verra quand il revient », a déclaré l’entraîneur nantais, visiblement agacé.

Une absence prolongée qui interroge

À ce stade, aucune explication n’a été communiquée par Mostafa Mohamed ou son entourage concernant cette absence prolongée. Le joueur de 28 ans est toujours sous contrat avec le FC Nantes pour une saison supplémentaire, tandis qu’aucune offre de transfert n’aurait été reçue par le club.

Plusieurs médias évoquent toutefois un possible mécontentement lié à la baisse de salaire consécutive à la relégation des Canaris en Ligue 2. Cette hypothèse n’a cependant été confirmée ni par le club ni par le joueur.

Des sanctions financières déjà appliquées

En attendant son retour, le FC Nantes aurait décidé de sanctionner financièrement son attaquant, comme le rapporte L’Équipe. Des retenues sur salaire correspondant à ses jours d’absence auraient déjà été mises en place, conformément au règlement interne du club.

Arrivé définitivement à Nantes en 2023, Mostafa Mohamed sort d’une saison compliquée sur le plan sportif avec seulement quatre buts inscrits en Ligue 1. Depuis son arrivée chez les Canaris, l’international égyptien totalise néanmoins 29 réalisations en 136 rencontres toutes compétitions confondues.

Un avenir de plus en plus incertain

À quelques semaines du début de la nouvelle saison, l’avenir de Mostafa Mohamed apparaît plus flou que jamais. Son absence fragilise sa position au sein du groupe dirigé par Michel Der Zakarian et pourrait accélérer un départ si une opportunité de transfert venait à se présenter.

En attendant, le FC Nantes poursuit sa préparation sans l’un de ses principaux attaquants, tandis que le dossier continue d’alimenter les interrogations autour de la Beaujoire.