FC Nantes : Mostafa Mohamed en grève, le clash qui tombe très mal !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Nantes espérait sans doute attaquer sa reconstruction dans le calme après sa relégation en Ligue 2. Mais un dossier embarrassant vient déjà perturber l’été des Canaris : celui de Mostafa Mohamed.

Selon les informations d’Emmanuel Merceron, l’attaquant égyptien bouderait actuellement le groupe et serait en conflit avec le club autour de sa rémunération. En cause : une baisse de salaire d’environ 50 %, prévue contractuellement en cas de descente en Ligue 2.

Une baisse de salaire qui aurait été prévue au contrat

Toujours selon Emmanuel Merceron, Mostafa Mohamed découvrirait seulement maintenant l’ampleur de la diminution de son salaire, alors que cette clause figurait dans les documents qu’il avait signés.

Une situation qui fait forcément réagir du côté des supporters nantais. Car pour beaucoup, difficile de comprendre qu’un joueur puisse contester une disposition contractuelle censée être connue de toutes les parties.

Dans un club relégué, ce type de clause n’a rien d’exceptionnel. Elle permet généralement d’adapter la masse salariale à la baisse des revenus liée à la perte des droits TV et aux conséquences sportives d’une descente.

Nantes ne peut pas se permettre un feuilleton de plus

Le FC Nantes sort d’une saison particulièrement compliquée et doit désormais reconstruire rapidement. Le club a besoin de vendre certains éléments pour assainir sa situation, tout en recrutant intelligemment afin de remonter une équipe capable de jouer les premiers rôles en Ligue 2.

Dans ce contexte, l’affaire Mostafa Mohamed tombe très mal. Elle mobilise de l’énergie, brouille l’image du club et pourrait compliquer un éventuel transfert.

Samsunspor serait notamment en discussions pour récupérer l’attaquant. Mais tant que le joueur reste dans une posture de blocage, difficile pour les dirigeants nantais d’avancer sereinement vers une sortie.