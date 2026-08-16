OL : Fenerbahçe dégraisse à 25 M€ avant le grand rendez-vous !

Après avoir dépensé près de 90 M€ cet été, Fenerbahçe commence à réduire un effectif devenu particulièrement fourni. Le club turc a enregistré deux départs avant de recevoir l’OL mardi soir en Ligue des Champions, mais pourra compter sur Romelu Lukaku.

Fred et Chérif quittent déjà Fenerbahçe

Présents lors du tour précédent, Fred et Sidiki Chérif ne participeront pas à la réception de l’OL. Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, le milieu brésilien a quitté l’Europe pour rejoindre l’Atlético Mineiro.

Passé notamment par Manchester United, Fred retourne donc dans son pays. De son côté, Chérif s’est engagé pour cinq ans avec Coventry. Le transfert de l’ancien attaquant d’Angers, prêté à Fenerbahçe l’hiver dernier avant d’être définitivement recruté cet été, atteint 25 M€.

Un effectif à alléger après 90 M€ de dépenses

Fenerbahçe n’a pas lésiné sur les moyens pour tenter de retrouver le trône national. Cinq joueurs ont été recrutés pour près de 90 M€, obligeant désormais la formation stambouliote à dégraisser. Son entraîneur l’a reconnu après la défaite concédée en ouverture du championnat.

« Notre cellule de recrutement poursuit son travail. Nous avons beaucoup de joueurs dans notre effectif. Il faut donc nous en séparer. » La vente de Chérif permet déjà au club turc de récupérer une partie importante de ses investissements.

Lukaku présent, deux recrues qualifiées côté OL

Si Fenerbahçe perd deux éléments, Romelu Lukaku doit intégrer le groupe pour le match programmé mardi à 21 heures. L’OL pourra, lui, s’appuyer sur ses deux nouvelles recrues, Zachary Athekame et Felix Bacher, désormais qualifiées pour cette rencontre européenne.

Zachary Athekame et Felix Bacher sont qualifiés. Les deux recrues de l’OL pourront affronter Fenerbahçe mardi en Ligue des Champions. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089001213555519597

Contraint de surveiller ses finances pour rester dans les clous de la DNCG, le club rhodanien s’apprête ainsi à défier un adversaire aux moyens bien supérieurs, mais encore en plein ajustement d’effectif.