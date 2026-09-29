Real Madrid, OL Mercato : c’est confirmé pour Endrick !

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick devrait bien de nouveau être prêté cet hiver, une situation forcément à surveiller du côté de l’OL.

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Endrick devrait bien quitter le Real Madrid cet hiver. Comme rapporté par le compte X Ferveur Lyonnaise, la presse espagnole s’accorde à dire que l’attaquant brésilien, en manque de temps de jeu depuis le début de la saison, pourrait être prêté lors du prochain mercato hivernal. Une situation forcément à surveiller du côté de l’Olympique Lyonnais, où Endrick avait évolué lors de la seconde partie de la saison dernière.

L’OL prêt à retenter sa chance pour Endrick ?

L’Olympique Lyonnais pourrait-il profiter de cette ouverture pour tenter de faire revenir Endrick ? Prêté à l’OL durant la seconde partie de la saison dernière, l’ancien prodige de Palmeiras avait laissé une très bonne impression dans le Rhône avant de retourner au Real Madrid. Son passage à Lyon n’était d’ailleurs pas resté sans lendemain puisque les dirigeants lyonnais avaient déjà tenté de se positionner l’été dernier pour obtenir un nouveau prêt du Brésilien, sans parvenir à convaincre le club madrilène.

Mais la situation pourrait changer dès le mercato de janvier si le Real Madrid ouvre réellement la porte à un départ temporaire de son attaquant. L’intérêt passé de l’OL, mais aussi la connaissance qu’Endrick possède déjà du club et de son environnement, pourraient naturellement faire de Lyon une destination à surveiller. Pour l’heure, aucun nouveau contact entre l’OL et le Real Madrid n’est toutefois annoncé. Reste donc à savoir si les dirigeants lyonnais décideront de revenir à la charge cet hiver et, surtout, quelles seront les exigences du Real pour laisser partir Endrick, qui pourrait attirer plusieurs prétendants en cas de mise sur le marché.