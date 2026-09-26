OL Mercato : le couperet est tombé pour un cadre de la réserve

Fallou Fall a annoncé son départ de l’Olympique Lyonnais alors que son contrat courait jusqu’en juin 2028. Le milieu sénégalais de 20 ans est désormais attendu à Bastia, où un bail de trois ans est évoqué.

Fallou Fall annonce son départ de l’OL

Son avenir ne semblait plus s’inscrire entre Rhône et Saône depuis plusieurs jours. Fallou Fall a confirmé la tendance vendredi en publiant une story sur son compte Instagram. Le jeune milieu de terrain y fait directement ses adieux à l’Olympique Lyonnais, deux ans après son arrivée en provenance de Dakar Sacré-Cœur.

« Des souvenirs, des émotions, des rencontres et surtout une expérience que je n’oublierai jamais. Merci à toutes les personnes qui ont fait partie de cette aventure », a écrit l’international sénégalais dans un message qui ne laisse guère de doute sur l’issue de son dossier.

Selon les informations d’Olympique & Lyonnais, Fallou Fall devrait poursuivre sa carrière à Bastia, en Ligue 3. Un contrat de trois ans attendrait le joueur, pourtant lié aux Gones jusqu’en juin 2028.

Plus de 40 matchs avec la réserve lyonnaise

Vainqueur de la CAN U17 en 2023, le Sénégalais était devenu l’un des cadres du groupe dirigé par Gueïda Fofana. Il a disputé plus de 40 rencontres toutes compétitions confondues avec la réserve lyonnaise depuis son arrivée en 2024.

Fall avait encore participé à la victoire contre Thonon-Évian le week-end dernier en National 2 (3-2), avec dix minutes passées sur le terrain. Sa proximité récente avec le groupe n’a donc pas empêché son départ, qui s’inscrit dans la continuité des mouvements enregistrés à l’OL.

Le milieu de 20 ans n’a en revanche jamais effectué ses débuts avec l’équipe première. Il avait seulement été convoqué une fois par le staff lyonnais en Ligue 1, lors du déplacement à Auxerre en novembre 2025 (0-0), sans entrer en jeu.

Un contrat longue durée l’attend à Bastia

Son arrivée attendue en Corse doit désormais lui permettre de franchir un cap dans un championnat senior. Le bail de trois ans évoqué montre que Bastia souhaite miser sur la durée avec cet élément prometteur, dont l’expérience professionnelle se limite encore essentiellement à la réserve de l’OL.

En parallèle de ce départ, le mercato lyonnais reste animé autour de l’équipe première. La Juventus souhaiterait notamment convaincre l’OL de recruter définitivement Loïs Openda, actuellement prêté sans option d’achat.

La Juventus espère vendre Loïs Openda à l’OL. Le club italien veut convaincre les Lyonnais d’acheter définitivement l’attaquant belge. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2103403398288789817

Une page se tourne deux ans après son arrivée

Pour Fallou Fall, le passage à Lyon se termine donc sans apparition officielle avec les professionnels, mais avec un rôle important dans l’antichambre de l’équipe première. Sauf retournement de situation, Bastia sera la prochaine étape de son parcours, deux ans après son départ du Dakar Sacré-Cœur.