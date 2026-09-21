OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais : l’IA annonce de bonnes nouvelles !

L’intelligence artificielle d’Opta a livré ses prédictions pour le classement final de Ligue 1. Malgré son début de saison catastrophique, l’OM éviterait largement la relégation. Le PSG conserverait son titre, tandis que l’OL, le Stade Rennais et le RC Lens décrocheraient une qualification européenne.

Les supporters marseillais peuvent provisoirement respirer. Alors que l’OM occupe actuellement la 17e place de Ligue 1 et traverse une crise majeure, les projections de l’intelligence artificielle ne prédisent pas une descente en Ligue 2.

Selon ce classement prévisionnel, Marseille devrait même remonter jusqu’à la neuvième place avec environ 44 points. Une position évidemment très éloignée des ambitions initiales du club, mais qui lui permettrait au moins d’éviter une lutte interminable pour le maintien.

L’OM sauvé, mais encore très loin de l’Europe

L’intelligence artificielle prévoit donc une réaction des hommes de Bruno Genesio au cours de la saison. L’OM terminerait devant Toulouse, Brest, Lorient ou encore Auxerre, mais resterait assez nettement distancé par les candidats à l’Europe.

Le retard sur le RC Lens, sixième avec 52 points, serait notamment proche de huit unités. Cette neuvième place ne constituerait pas une réussite pour Marseille, mais elle éviterait le scénario catastrophe redouté après ce début de championnat.

Le RC Lens coiffe le Paris FC

Le RC Lens pourrait connaître une fin de saison beaucoup plus heureuse. Les Sang et Or sont annoncés à la sixième place, juste devant le Paris FC. Avec environ 52 points, les Lensois retrouveraient ainsi une position potentiellement qualificative pour une compétition européenne.

Une projection encourageante pour Yannick Cahuzac, qui doit encore fédérer son groupe et véritablement lancer sa saison. Le Racing devancerait de peu le Paris FC, crédité d’environ 51 points.

L’OL enfin de retour en Ligue des champions ?

La très bonne surprise concernerait l’Olympique Lyonnais. L’IA place les Gones à la troisième place avec un total estimé à 57 points, derrière le PSG et Monaco.

Après plusieurs saisons passées loin de la Ligue des champions, l’OL retrouverait donc enfin le podium. Une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes représenterait un immense soulagement sportif et financier pour le club rhodanien.

Le Stade Rennais réaliserait également une campagne solide. Cinquièmes avec environ 54 points, les Bretons termineraient juste derrière Lille et devant Lens. Une nouvelle qualification européenne viendrait confirmer la capacité de Rennes à rester installé dans le haut du classement.

Le PSG encore intouchable

Au sommet, rien ne changerait. Le PSG serait sacré champion de France avec environ 71 points et devancerait assez largement l’AS Monaco, deuxième avec près de 63 unités. Les Parisiens posséderaient même plus de 62 % de chances de terminer à la première place.

Ce classement reste évidemment une projection susceptible d’évoluer après chaque journée. Mais il apporte déjà de bonnes nouvelles à plusieurs cadors : le PSG conserverait sa couronne, l’OL retrouverait la Ligue des champions, Rennes et Lens seraient européens, tandis que l’OM échapperait au cauchemar d’une relégation.