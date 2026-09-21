OM : Frank McCourt et Stéphane Richard prêts à réagir !

La crise sportive traversée par l’OM ne devrait pas rester sans réponse. Selon La Minute OM, les dirigeants marseillais devraient prendre la parole pendant la trêve internationale. Frank McCourt et Stéphane Richard sont particulièrement attendus par des supporters qui réclament désormais des explications.

Le silence de la direction marseillaise pourrait bientôt prendre fin. Alors que l’Olympique de Marseille occupe une inquiétante 17e place en Ligue 1, ses dirigeants prépareraient une intervention publique durant la trêve internationale.

D’après les informations de La Minute OM, une prise de parole serait attendue dans les prochains jours. Reste désormais à connaître sa forme : communiqué officiel, entretien dans les médias ou conférence de presse. Son contenu sera également scruté de très près.

McCourt sous pression

Frank McCourt se retrouve une nouvelle fois au centre de la colère des supporters. Lors de la dernière rencontre au Vélodrome, plusieurs banderoles ont directement visé le propriétaire américain.

« 2016 : Champions Project, 2026 : Ligue 2 Project, McCourt Out » ou encore « McCourt : sold out ! » : les messages affichés dans les tribunes ne laissent aucune place au doute. Une partie du public réclame un changement radical à la tête du club.

Dans ce contexte, une simple communication destinée à calmer les tensions pourrait ne pas suffire. Les supporters attendent des décisions concrètes pour éviter que la situation sportive ne se dégrade davantage.

Stéphane Richard également attendu

Stéphane Richard pourrait lui aussi profiter de cette trêve pour clarifier la stratégie de l’OM. Son discours sera particulièrement important concernant les ambitions du club, l’avenir du projet et les éventuelles mesures envisagées pour provoquer une réaction.

Le début de saison catastrophique a fragilisé l’ensemble de l’organisation marseillaise. Le staff, les joueurs et les dirigeants sont désormais sous pression. La trêve internationale représente donc une occasion de remettre de l’ordre avant la reprise du championnat.

🚨ℹ️ Les dirigeants devraient prendre la parole durant la trêve internationale. #TeamOM — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 21, 2026

Des paroles, mais surtout des actes

Pour Frank McCourt et Stéphane Richard, l’objectif sera de rassurer sans minimiser la gravité de la situation. L’OM se retrouve relégable et la rupture avec une partie de ses supporters semble de plus en plus profonde.

Une prise de parole est nécessaire, mais elle devra être accompagnée d’un plan précis. Après plusieurs semaines de crise, les supporters marseillais ne veulent plus seulement entendre des promesses. Ils attendent désormais une véritable réaction de leurs dirigeants.