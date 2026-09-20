OM – PSG : Frank McCourt s’est encore fait dézinguer par les supporters

Dix ans après le lancement du « Champions Project », une banderole du CAOM ravive la colère des supporters de l’OM et interpelle directement Frank McCourt avant le Classique face au PSG.

Le message est court, mais il frappe fort. À quelques minutes du coup d’envoi d’OM-PSG, ce dimanche, une banderole attribuée au CAOM a ciblé Frank McCourt et la trajectoire de l’Olympique de Marseille. « 2016 CHAMPIONS PROJECT – 2026 LIGUE 2 PROJECT ? McCOURT OUT »

En quelques mots, les supporters opposent les ambitions affichées lors de l’arrivée de l’homme d’affaires américain à la situation actuelle du club. Le « Champions Project », présenté en 2016 comme une volonté de replacer l’OM parmi les grandes équipes françaises et européennes, est aujourd’hui tourné en dérision.

Frank McCourt sous pression, dix ans après son arrivée

Cette nouvelle banderole s’inscrit dans un climat de contestation qui s’est intensifié ces dernières semaines au Vélodrome. Des messages visant le propriétaire américain avaient déjà dénoncé les résultats sportifs, les difficultés financières et le manque de perspectives du club.

L’été marseillais, marqué par de nombreux départs et l’absence de recrues, a notamment alimenté les interrogations des supporters. L’OM doit également composer avec des contraintes financières et des sanctions de l’UEFA liées au non-respect de ses règles économiques.

Le « Champions Project » devenu symbole de désillusion ?

Dix ans après son lancement, le projet de Frank McCourt est donc toujours au cœur du débat marseillais. Pour une partie des supporters, les ambitions initiales semblent bien éloignées de la réalité actuelle.

La banderole résume cette rupture de confiance avec une formule volontairement provocatrice. Reste à savoir si la direction marseillaise parviendra à répondre aux attentes d’un public qui réclame désormais des actes, de la stabilité et un cap sportif lisible.