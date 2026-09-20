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FRANCE

OM : coup de tonnerre pour l’avenir du club, McCourt explore une nouvelle piste avec Saadé !

Par William Tertrin - 20 Sep 2026, 16:00
Frank McCourt (OM)

Alors que Frank McCourt cherche toujours des solutions pour renforcer les finances de l’OM, Rodolphe Saadé et des investisseurs du Golfe pourraient être au cœur des réflexions autour de l’avenir du club.

L’avenir financier de l’OM est au cœur des préoccupations de Frank McCourt. Selon les informations du JDD, plusieurs pistes seraient actuellement étudiées pour renforcer les ressources du club phocéen, notamment du côté du Golfe Persique.

Rodolphe Saadé, une piste toujours à l’étude ?

Parmi les personnalités susceptibles d’accompagner l’OM figure Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM, déjà partenaire majeur du club marseillais. D’après le JDD, l’homme d’affaires réfléchirait à la meilleure manière d’apporter son aide à l’institution olympienne.

Un éventuel engagement qui ne serait toutefois pas sans réserves. Rodolphe Saadé serait notamment préoccupé par certains aspects de l’environnement marseillais et de l’écosystème du club. « Sa phobie, c’est d’avoir les ultras en permanence au pied de sa tour », se murmure-t-il.

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McCourt ne veut pas vendre l’OM

De son côté, Frank McCourt ne souhaiterait toujours pas se séparer de l’Olympique de Marseille. Attaché au club depuis son arrivée en 2016, le propriétaire américain chercherait plutôt des partenaires stratégiques capables de l’épauler financièrement.

Mais la situation actuelle pèserait sur le dirigeant, confronté à la nécessité de trouver de nouvelles ressources pour assurer la stabilité économique de l’OM. Selon le JDD, les investisseurs du Golfe feraient également partie des pistes explorées.

Une chose semble donc se dessiner : Frank McCourt privilégierait la recherche de soutiens financiers plutôt qu’une vente immédiate. Reste à savoir si Rodolphe Saadé, des investisseurs du Golfe ou d’autres partenaires répondront présents pour accompagner Marseille dans cette nouvelle étape.

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