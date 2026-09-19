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FRANCE

OM : Genesio a déjà la recette magique pour faire tomber le PSG et répond cash aux supporters

Par William Tertrin - 19 Sep 2026, 16:20
Bruno Genesio (OM)

À la veille du Classique entre l’OM et le PSG, Bruno Genesio veut croire à l’exploit et s’appuie sur un souvenir marquant avec Lyon pour préparer ses joueurs.

Le contexte n’est pas idéal pour l’OM. Après quatre défaites consécutives, dont une lourde défaite à Besiktas (4-1), l’OM s’apprête à recevoir le PSG ce dimanche soir (20h45) au Vélodrome. Mais en conférence de presse, Bruno Genesio a surtout voulu rappeler que les Classiques peuvent échapper à toute logique.

Genesio ressort son souvenir de Lyon face à Manchester City

Pour expliquer comment son équipe peut renverser le PSG, l’entraîneur marseillais a ressorti un souvenir de son passage à Lyon : le fameux déplacement à Manchester City en Ligue des champions.

« Ce sont des matchs à part. J’ai vécu ça avec Lyon contre City. On n’avait pas été capable de battre Caen juste avant. Finalement on est allé là-bas avec humilité et on a fait le résultat que vous savez », a rappelé Genesio.

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Une référence claire au succès de l’OL à Manchester City en 2018. Pour le coach de l’OM, la recette est avant tout mentale : jouer avec humilité, élever son niveau et profiter de l’importance du rendez-vous.

« J’ai une équipe qui a de la fierté, de l’orgueil. Si on est capable de le faire, on est capable d’inquiéter ce PSG à domicile », a-t-il ajouté. Genesio ne s’attend toutefois pas à un cadeau parisien. « J’aimerais mais je n’y crois pas. Ils ont des grands joueurs. Il ne faut rien attendre de leur part. A nous d’élever notre niveau. »

« Je comprends la colère des supporters »

Autre sujet sensible avant ce Classique : l’affluence attendue au Vélodrome. Alors que plusieurs milliers de places étaient encore disponibles à la veille du match, une situation inhabituelle pour une affiche OM-PSG, Genesio a tenu à comprendre la réaction des supporters.

« Je comprends la colère des supporters. Dans le contexte actuel du pays, c’est encore plus important d’avoir l’équipe qu’on supporte qui gagne. Je sais ce que c’est que d’être supporter. »

L’entraîneur estime même que les Marseillais ont fait preuve de patience malgré les mauvais résultats : « Je trouve même qu’ils ont fait preuve d’une grande patience et d’une grande indulgence. » Pour Genesio, l’objectif est désormais de recréer l’unité autour de l’équipe. « L’important est de garder le cap, d’être lucide sur nos difficultés et de continuer à travailler. »

Face au PSG, l’OM devra donc compter sur un Vélodrome capable de pousser malgré le contexte. Et Genesio espère surtout que son équipe saura, comme son Lyon de 2018 à Manchester, profiter d’un grand rendez-vous pour faire mentir les pronostics.

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