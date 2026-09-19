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FRANCE

ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour les Verts avant Metz !

Par Bastien Aubert - 19 Sep 2026, 14:00
Ian Cathro (ASSE)

Bien que leader de Ligue 2, l’ASSE se déplace à Metz (20h) sans la faveur des statistiques. 

Grenats et Verts vont écrire un nouveau chapitre de leur longue histoire ce soir en Lorraine (20h). Cette 120e confrontation entre les deux clubs, programmée à Saint-Symphorien dans le cadre de la 7e journée de Ligue 2, sera une nouvelle occasion pour l’ASSE de confirmer sa domination historique dans cette affiche.

Metz, la victime préférée de l’ASSE

Selon Opta, le FC Metz est en effet l’équipe que l’ASSE a le plus souvent battue dans son histoire, avec pas moins de 62 victoires stéphanoises. Un chiffre qui témoigne de la particularité de cette confrontation et qui donnera forcément des idées aux hommes d’Ian Cathro avant le coup d’envoi.

Une autre statistique signée Opta mérite également l’attention. Depuis le début de cette saison de Ligue 2, l’ASSE a mené au score pendant 54 % du temps de jeu réel de ses rencontres. Et c’est là que le chiffre devient particulièrement impressionnant : aucune autre équipe du championnat ne fait mieux, avec un écart d’au moins 11 points de pourcentage avec le deuxième.

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Les Verts dominent largement le jeu en L2

Autrement dit, les Verts ont passé une grande partie de leurs matches dans la position de l’équipe qui mène. Un indicateur qui traduit la capacité de l’ASSE à prendre rapidement le contrôle de ses rencontres. Face au FC Metz, les Stéphanois devront désormais transformer cette domination statistique en résultat concret. 

Car malgré cet avantage historique et leur capacité à mener les débats depuis le début de la saison, le déplacement à Saint-Symphorien s’annonce comme un nouveau test pour les hommes d’Ian Cathro. La 120e confrontation entre Grenats et Verts promet donc un duel particulièrement attendu. Et l’ASSE possède déjà deux arguments de poids : une histoire largement favorable face à Metz et une domination du temps de jeu encore jamais égalée cette saison en Ligue 2.

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