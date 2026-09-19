Meilleure recrue estivale de l’ASSE, Jakob Breum (22 ans) continue de flamber dans les rangs des Verts.

Il y a quelques semaines encore, Jakob Breum découvrait l’univers stéphanois. Aujourd’hui, le Danois est déjà incontournable. Meilleure recrue estivale de l’ASSE, le milieu offensif a rapidement séduit par sa personnalité et sa capacité à faire jouer ses partenaires.

Breum, 50 % des maillots floqués vendus par l’ASSE !

Son style n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui d’une ancienne idole de Geoffroy-Guichard. Comparé à Dominique Rocheteau, Breum possède déjà une cote impressionnante auprès des supporters. Et celle-ci se traduit désormais directement dans les boutiques du club. Le chiffre est particulièrement parlant : Jakob Breum représenterait à lui seul près de 50 % des maillots floqués vendus par l’ASSE cette saison.

Une statistique impressionnante pour un joueur arrivé seulement cet été et qui confirme l’engouement suscité par le Danois. Le phénomène Breum est donc loin de se limiter à ses prestations sur le terrain. Le milieu est déjà devenu un véritable produit d’appel pour les Verts et l’un des joueurs les plus identifiés par le public stéphanois.

Cathro : « C’est un joueur important dans notre projet »

Mais si Breum est aussi populaire en dehors du terrain, c’est surtout son importance dans le projet de jeu de l’ASSE qui impressionne. Ian Cathro lui accorde une place centrale et ne tarit pas d’éloges à son sujet. « Il connecte ses partenaires et l’équipe, sait prendre le temps de construire, d’accélérer, de jouer long ou court. C’est un joueur important dans notre projet », a expliqué le coach des Verts en conférence de presse.

Le message du technicien écossais est clair : Breum n’est pas seulement une recrue séduisante, il est déjà un élément majeur de son équipe. Après avoir été freiné par une blessure, le Danois devrait retrouver une place de titulaire ce soir à Metz. Une bonne nouvelle pour l’ASSE, qui récupère l’un de ses principaux atouts offensifs. À 22 ans seulement, Jakob Breum semble donc avoir déjà changé de dimension. Adoubé par les supporters, essentiel dans le système de Cathro et désormais phénomène dans les ventes de maillots, le Danois est en train de devenir l’un des nouveaux visages de l’AS Saint-Étienne.