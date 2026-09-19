Pour le périlleux déplacement à Lyon (20h45), dans le choc de la 5e journée de Ligue 1, Franck Haise devrait apporter des changements dans le onze du Stade Rennais.

Alors que le prêt d’Alidu Seidu à Nice a été officialisé, le Stade Rennais dispose pourtant d’un groupe au complet pour ce rendez-vous face à l’OL au Groupama Stadium (20h45). Et Franck Haise devrait profiter de cette rencontre pour procéder à quelques changements après la prestation en Autriche.

Mayenda pourrait enfin être titularisé !

Selon L’Équipe, le technicien du Stade Rennais pourrait notamment relancer Valentin Rongier, Quentin Merlin et Przemyslaw Frankowski dans son onze de départ. Trois retours qui pourraient donc modifier sensiblement le visage de l’équipe rennaise au Groupama Stadium. La principale surprise pourrait toutefois se situer dans le secteur offensif.

Eliezer Mayenda pourrait connaître sa première titularisation avec le Stade Rennais depuis son arrivée. Recruté pour 22 millions d’euros, l’attaquant offensif n’a jusqu’ici eu droit qu’à des entrées en cours de match. Franck Haise pourrait ainsi décider de lui donner sa chance dès le coup d’envoi face à Lyon, alors que Rennes a été tenu en échec à Sturm Graz sans parvenir à trouver la faille.

Haise attend plus des offensifs

Toujours d’après L’Équipe, le coach du Stade Rennais attend d’ailleurs davantage de ses joueurs excentrés. Al-Tamari, Blas, Mayenda, Soumaré et Nordin n’ont toujours pas marqué cette saison et Haise souhaite les voir plus décisifs pour accompagner Estéban Lepaul, qui occupe une place importante dans le dispositif offensif.

Haise pourrait donc profiter de cette affiche pour relancer plusieurs éléments et apporter davantage de fraîcheur à son équipe, dépassée provisoirement par l’AS Monaco en tête du classement de Ligue 1.