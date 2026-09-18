Stade Rennais : après les 72 M€, Jacquet franchit encore un cap

Arrivé à Liverpool en août, Jérémy Jacquet s’est immédiatement installé comme un titulaire chez les Reds. Un mois plus tard, l’ancien défenseur du Stade Rennais connaît désormais sa première convocation avec l’équipe de France.

Jacquet n’a pas attendu à Liverpool

On vous en parlait dès février : Jérémy Jacquet savourait déjà son futur départ pour Liverpool, après la conclusion d’un transfert estimé à 72 M€ bonus compris. Resté à Rennes jusqu’à l’été, le défenseur a effectivement rejoint les Reds au mois d’août 2026.

La principale nouveauté se situe dans son adaptation express. À peine arrivé en Angleterre, le pur produit de la formation rennaise est devenu un titulaire indiscutable à Liverpool. Un statut particulièrement marquant pour un joueur qui évoluait encore à Clermont, en Ligue 2, en janvier 2025.

Jacquet n’a donc pas eu besoin d’une longue période d’acclimatation pour convaincre son nouveau club. Le montant investi par Liverpool faisait forcément peser de grandes attentes sur ses épaules. Ses premiers pas lui permettent, pour l’heure, de confirmer la progression entrevue au Stade Rennais.

Des Espoirs aux Bleus en dix-huit mois

Cette installation rapide en club a immédiatement eu des conséquences sur son parcours international. Déjà convoqué avec l’équipe de France Espoirs en mars 2025, Jérémy Jacquet franchit une nouvelle étape en septembre 2026 en intégrant pour la première fois l’équipe de France.

Comme le retrace Actu Foot, le défenseur est passé de Clermont aux Bleus en moins de deux ans, avec un retour à Rennes puis un transfert majeur vers Liverpool entre-temps.

En janvier 2025, Jérémy Jacquet évoluait à Clermont en Ligue 2. En septembre 2026, après son transfert à Liverpool, il devient international français. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2100988607653679558

Cette première convocation récompense une trajectoire particulièrement rapide. Elle prolonge aussi la belle dynamique du défenseur depuis son retour dans la maison Rouge et Noire en février 2025.

Rennes voit son pari confirmé

Pour le Stade Rennais, cette arrivée chez les Bleus vient donner encore davantage de relief à l’opération conclue avec Liverpool. En acceptant de miser jusqu’à 72 M€ bonus compris, le club anglais avait placé Jacquet parmi les grands espoirs français à son poste.

Quelques semaines seulement après son arrivée effective chez les Reds, son nouveau statut de titulaire puis cette convocation internationale valident les étapes franchies. De la Ligue 2 à l’équipe de France en vingt mois, Jérémy Jacquet a changé de dimension sans connaître de véritable temps d’arrêt.

Le défenseur doit désormais s’inscrire dans la durée, aussi bien à Liverpool qu’avec les Tricolores. Mais sa première convocation constitue déjà un nouveau marqueur fort dans une ascension entamée loin des projecteurs à Clermont.