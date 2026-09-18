Pronostic OL – Stade Rennais : qui frappera un grand coup dans la course à l’Europe ?

Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de Ligue 1 entre l’OL et le Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est l’un des chocs de cette cinquième journée de Ligue 1 ! Respectivement cinquième et troisième au classement après quatre journées, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais s’affrontent ce samedi (20h45) au Groupama Stadium pour un duel dans la course à l’Europe. Les Gones, vainqueurs à Anderlecht (1-2), et les Rennais, accrochés par le Sturm Graz, ont tous deux joué ce mercredi en Ligue Europa.

Ligue 1 – OL vs Stade Rennais

Samedi 19 septembre 2026 · 20h45 · Groupama Stadium

OL : les Gones ont parfaitement lancé leur campagne européenne

L’Olympique Lyonnais réalise un début de saison encourageant. Cinquièmes de Ligue 1 après quatre journées, les hommes de Paulo Fonseca restent au contact des premières places et abordent ce premier gros rendez-vous à domicile avec l’ambition de s’installer durablement dans la course à l’Europe.

Les Lyonnais restent néanmoins sur un petit coup d’arrêt en championnat. Après un début de saison convaincant, ils n’ont pas réussi à trouver la faille le week-end dernier sur la pelouse du Paris FC (0-0). Malgré plusieurs situations intéressantes, l’OL s’est heurté à une défense parisienne particulièrement solide et a dû se contenter du point du match nul.

Les Gones ont rapidement retrouvé le chemin de la victoire en Ligue Europa. Pour leur entrée en lice dans la compétition mercredi, ils sont allés s’imposer sur la pelouse d’Anderlecht (1-2). Un succès précieux à l’extérieur qui leur permet de lancer idéalement leur campagne européenne et d’aborder la réception de Rennes avec davantage de confiance.

Paulo Fonseca avait également choisi de faire tourner une partie de son effectif en Belgique. Une gestion qui pourrait avoir son importance seulement trois jours plus tard face à une équipe rennaise elle aussi engagée mercredi sur la scène européenne. Avec l’avantage du terrain et un effectif partiellement ménagé, Lyon aura des arguments à faire valoir.

Le Groupama Stadium constitue justement l’un des principaux atouts des Lyonnais dans ce genre de rendez-vous. Face à un concurrent direct pour les places européennes, l’OL cherchera à imposer son rythme et à prendre davantage d’initiatives que lors de son dernier match de championnat à Paris.

Stade Rennais : un début de saison prometteur

De son côté, le Stade Rennais s’est rapidement installé dans le haut du classement. Troisièmes après quatre journées, les Rouge et Noir ont pris un départ convaincant et confirment pour le moment leurs ambitions après un mercato estival marqué par plusieurs changements importants dans l’effectif.

Les Rennais ont notamment trouvé une certaine régularité en Ligue 1 et arrivent dans le Rhône avec la possibilité de confirmer leur présence sur le podium. Ce déplacement constituera cependant l’un de leurs tests les plus relevés depuis le début de la saison face à un adversaire qui vise lui aussi une qualification européenne.

Comme Lyon, Rennes était sur le pont mercredi en Ligue Europa. Pour son retour en Coupe d’Europe, près de trois ans après sa dernière apparition sur la scène continentale, le club breton a été tenu en échec sur la pelouse du Sturm Graz. Un résultat forcément un peu frustrant au regard des ambitions rennaises, mais qui permet tout de même aux Rouge et Noir de commencer leur campagne européenne sans défaite.

La question de la récupération pourrait toutefois avoir son importance au Groupama Stadium. Avec seulement trois jours entre les deux rencontres et un déplacement en Autriche à digérer, le staff rennais devra gérer l’état physique de ses joueurs. Face à une formation lyonnaise qui aime mettre du rythme, notamment devant son public, les dernières minutes pourraient peser lourd.

Rennes dispose malgré tout d’un effectif capable de faire mal en transition. Les Bretons pourraient accepter de laisser davantage le ballon aux Lyonnais pour tenter d’exploiter les espaces dans leur dos. Un scénario qui pourrait donner lieu à une rencontre plus ouverte à mesure que les minutes passent.

Les confrontations entre les deux équipes

Les rencontres entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais ont régulièrement offert du spectacle ces dernières saisons. Deux équipes portées vers l’avant et disposant de nombreux joueurs techniques, ce qui a souvent donné lieu à des matchs animés et riches en occasions.

Le dernier affrontement entre les deux formations au Groupama Stadium avait d’ailleurs largement tenu ses promesses. En mai dernier, l’OL s’était imposé face aux Bretons au terme d’une rencontre spectaculaire (4-2).

Rennes a toutefois déjà montré par le passé qu’il était capable de poser de gros problèmes aux Lyonnais, y compris dans le Rhône. Les confrontations directes ne permettent donc pas de dégager une tendance totalement nette entre deux clubs qui ont souvent évolué dans les mêmes zones du classement au cours des dernières saisons.

Le contexte rend cette nouvelle affiche particulièrement intéressante. Les deux équipes ont débuté leur campagne de Ligue Europa seulement trois jours auparavant et pourraient donc manquer de fraîcheur. La gestion des temps faibles et la profondeur des deux bancs pourraient devenir déterminantes dans le dernier tiers de la rencontre.

Une victoire permettrait surtout à l’une des deux formations de marquer des points importants face à un concurrent direct. Encore tôt dans la saison, ce duel constitue déjà une première occasion de prendre un avantage dans la bataille pour les places européennes.

Les compos probables

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Niakhaté, Bacher, Abner – Morton, Bidstrup – Nuamah, Tolisso, Sulc – Openda.

Absent : Aucun.

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Reynolds, Cresswell, Rouault, Nagida – Camara, Rongier, Thomasson – Blas, Lepaul, Al-Tamari.

Absent : Aucun.

Incertain : Frankowski (reprise).

Les joueurs à suivre

Loïs Openda (OL) : l’attaquant belge sera forcément l’un des principaux dangers à surveiller côté lyonnais. Grâce à sa vitesse, ses appels en profondeur et sa capacité à prendre les espaces, il peut rapidement mettre en difficulté une défense rennaise si celle-ci évolue assez haut. Dans une rencontre où les deux équipes pourraient commencer à laisser davantage d’espaces au fil des minutes, son profil pourrait faire particulièrement mal aux Rouge et Noir.

Estéban Lepaul (Stade Rennais) : l’attaquant français représente l’un des principaux dangers offensifs rennais. Mobile et capable de se retrouver rapidement en position de frappe, il pourrait profiter des espaces laissés par une équipe lyonnaise amenée à prendre des risques devant son public. Dans une rencontre potentiellement équilibrée, son efficacité dans la surface pourrait faire la différence.

Les tendances de cotes : l’OL avantagé à domicile

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire OL (1) ≈ 2,10 ≈ 46 % OL légèrement favori Match nul (X) ≈ 3,85 ≈ 25 % Scénario possible Victoire Rennes (2) ≈ 3,25 ≈ 30 % Rennes outsider

Sur le papier, les bookmakers devraient accorder un léger avantage à l’Olympique Lyonnais pour cette affiche. L’avantage du Groupama Stadium, associé au succès décroché mercredi à Anderlecht, pourrait faire pencher la balance du côté des Gones.

L’écart devrait néanmoins rester limité. Rennes occupe la troisième place du championnat et a montré depuis le début de la saison qu’il possédait suffisamment de qualités pour rivaliser avec les équipes du haut de tableau. Les Rouge et Noir disposent notamment de plusieurs profils offensifs capables de profiter de la moindre erreur lyonnaise.

La fatigue constitue également une donnée difficile à évaluer. Les deux formations ont joué mercredi soir en Ligue Europa et auront bénéficié d’un temps de récupération particulièrement court. Paulo Fonseca a pu procéder à plusieurs changements à Anderlecht, ce qui pourrait offrir un petit avantage physique à Lyon.

Cette rencontre pourrait donc se jouer sur des détails. L’OL devrait chercher à prendre le contrôle grâce à la possession et au soutien de son public, tandis que Rennes pourrait se montrer dangereux lorsque les espaces commenceront à apparaître.

Nos pronostics pour OL – Stade Rennais

Plus de 2,5 buts dans le match : malgré la fatigue accumulée en Ligue Europa, les deux formations disposent de suffisamment de qualités offensives pour créer des occasions. Leurs confrontations ont régulièrement été spectaculaires et le dernier OL – Rennes au Groupama Stadium s’était terminé avec six buts. Si l’une des deux équipes ouvre rapidement le score, la rencontre pourrait progressivement s’ouvrir.

: malgré la fatigue accumulée en Ligue Europa, les deux formations disposent de suffisamment de qualités offensives pour créer des occasions. Leurs confrontations ont régulièrement été spectaculaires et le dernier OL – Rennes au Groupama Stadium s’était terminé avec six buts. Si l’une des deux équipes ouvre rapidement le score, la rencontre pourrait progressivement s’ouvrir. L’OL marque en seconde période : avec l’appui de son public et plusieurs solutions sur le banc, Lyon pourrait faire la différence après la pause. Rennes pourrait également ressentir davantage les effets de son déplacement européen au fil de la rencontre. Les Gones auront alors la possibilité de profiter d’un bloc breton moins compact et d’espaces plus importants dans les trente derniers mètres.

: avec l’appui de son public et plusieurs solutions sur le banc, Lyon pourrait faire la différence après la pause. Rennes pourrait également ressentir davantage les effets de son déplacement européen au fil de la rencontre. Les Gones auront alors la possibilité de profiter d’un bloc breton moins compact et d’espaces plus importants dans les trente derniers mètres. Les deux équipes marquent : Lyon devrait se procurer des situations à domicile, mais Rennes possède également suffisamment d’armes pour inquiéter l’arrière-garde rhodanienne. Dans un choc entre deux prétendants aux places européennes, il paraît difficile d’imaginer l’une des deux formations rester totalement inoffensive pendant 90 minutes.

Score possible

OL 2-2 Stade Rennais : difficile de départager deux équipes qui ont pris un bon départ en championnat et qui auront toutes les deux un match européen dans les jambes. Lyon aura l’avantage d’évoluer au Groupama Stadium et pourrait tenter de prendre rapidement le contrôle de la rencontre. Rennes possède néanmoins suffisamment de qualité dans les transitions pour répondre aux Gones. La fatigue pourrait également rendre les deux blocs moins hermétiques en seconde période et favoriser un scénario spectaculaire, avec des occasions et des buts des deux côtés.