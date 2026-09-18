RC Lens : Leca et Parrot ont validé un pari à moins d’1 M€, affaire en or en vue ?

Le RC Lens a décidé de miser sur Yannick Cahuzac. Un pari validé par Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca, mais avec des amendes à payer. Un investissement limité pour une potentielle affaire en or ?

Le choix de Yannick Cahuzac par le RC Lens est désormais pleinement assumé. Après le départ de Dino Toppmöller, le club artésien a décidé de promouvoir son ancien adjoint au poste d’entraîneur principal, sans chercher un nouvel entraîneur extérieur. Une décision défendue par Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca ce jeudi.

Jusqu’à 750 000 euros d’amendes ?

Le problème est administratif. Cahuzac, actuellement inscrit à la formation du BEPF, ne possède pas encore le diplôme requis pour entraîner en Ligue 1. La dérogation espérée par le RC Lens n’a finalement pas été accordée, notamment parce que le technicien ne compte pas encore douze mois d’ancienneté au club depuis son retour cet été.

Conséquence : le Racing devra payer 25 000 euros d’amende par match de Ligue 1 disputé avec Cahuzac dans cette situation. Si cette configuration devait se prolonger sur les 30 journées restantes, la facture théorique atteindrait donc 750 000 euros, soit un montant encore inférieur au million d’euros. « On ne peut pas se mettre dans les règles. On va s’acquitter de l’amende », a confirmé Benjamin Parrot.

Leca et Parrot misent sur Cahuzac

Malgré cette contrainte financière, le RC Lens a choisi de maintenir sa confiance en Cahuzac. Benjamin Parrot a même précisé qu’il n’était pas question d’un simple intérim : « Il n’y a pas de notion d’intérim, pas de limitation de temps dans son action ».

Jean-Louis Leca assume lui aussi cette promotion. Le directeur sportif considère que Cahuzac connaît parfaitement l’environnement lensois et possède les qualités nécessaires pour faire progresser l’équipe. Le duo dirigeant semble donc avoir privilégié une solution interne, quitte à assumer les sanctions financières liées à son absence de diplôme.

Le calcul est désormais simple : si Cahuzac obtient rapidement son BEPF, l’addition restera limitée. Dans le scénario extrême d’une saison entière, elle pourrait toutefois grimper jusqu’à 750 000 euros. Un pari à près d’un million d’euros que le RC Lens est aujourd’hui prêt à assumer. Et si le pari se révèle payant, on pourra donc parler d’affaire en or… à moindre coût.