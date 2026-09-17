PSG Mercato : ça se précise pour Doué, double récompense en vue !

Le PSG a lancé les premières discussions pour prolonger Désiré Doué, avec une revalorisation salariale à la clé, alors que le jeune international français reste au cœur du projet parisien.

Le dossier Désiré Doué commence à prendre forme au PSG. Selon les informations de ParisTeam, le club de la capitale a pris contact avec l’entourage de son jeune attaquant afin d’évoquer son avenir. Il ne s’agit encore que de premiers échanges, mais la volonté parisienne est claire : inscrire Doué dans la durée.

Cette tendance est également rapportée par L’Équipe, qui indique que le PSG a formulé une proposition de prolongation à l’international français. Actuellement lié au club jusqu’en juin 2029, Doué pourrait ainsi voir son contrat étendu et son salaire sensiblement revalorisé.

Doué, un élément central du projet parisien

Arrivé du Stade Rennais à l’été 2024, Désiré Doué a rapidement changé de dimension à Paris. Son rôle avait notamment explosé lors de la campagne européenne 2024-2025, avec une finale de Ligue des champions exceptionnelle face à l’Inter Milan.

La saison suivante, le Français a encore enrichi son palmarès avec une deuxième Ligue des champions consécutive et une nouvelle distinction de meilleur espoir de Ligue 1. De quoi expliquer la volonté du PSG de sécuriser rapidement son avenir.

Une prolongation, mais aussi une double récompense ?

Le projet parisien serait donc double : prolonger Désiré Doué et revaloriser son salaire afin de l’aligner davantage sur son importance sportive. Le joueur serait lui aussi ouvert à l’idée de poursuivre son aventure dans la capitale.

Rien n’est encore signé à ce stade, mais les premiers échanges constituent un signal fort. Après ses deux titres européens et ses différentes récompenses individuelles, Doué pourrait bientôt recevoir une nouvelle marque de confiance du PSG avec un contrat revu à la hausse.