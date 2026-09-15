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FRANCE

OM : encore deux coups durs pour Genesio avant Besiktas et le PSG

Par Fabien Chorlet - 15 Sep 2026, 18:45
Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi aux côtés de leurs coéquipiers de l'OM

Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi devraient de nouveau manquer à l’OM face à Besiktas et pourraient également être forfaits dimanche contre le PSG.

Sur une série de trois défaites consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille va tenter de repartir de l’avant en Ligue Europa. Ce qui ne sera pas une mince affaire puisque les Phocéens se déplacent ce jeudi (21h) sur la pelouse de Besiktas pour leur premier match de phase de ligue de la C3.

Kondogbia et Nnadi vers un nouveau forfait contre Besiktas et le PSG !

Si l’entraîneur du club turc, Vincenzo Italiano, pourrait compter sur un effectif quasiment au complet avec notamment le retour de suspension de Dusan Vlahovic, son homologue marseillais, Bruno Genesio, devrait, lui, être privé de deux joueurs : Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi.

Tous deux absents lors des deux derniers matchs de l’OM, les deux joueurs ne devraient pas être suffisamment remis pour ce premier rendez-vous européen de la saison. Ni l’un ni l’autre n’apparaît en effet sur les images de l’entraînement collectif publiées ce mardi matin par le club marseillais sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, tous deux touchés lors de la défaite contre l’AS Monaco (2-0), le 30 août dernier, sont respectivement blessés à la cuisse et au genou. Des absences qui pourraient se prolonger pour le Classico face au Paris Saint-Germain, programmé dimanche (20h45) en match clôture de la cinquième journée de Ligue 1.

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