Pierre Ménès a livré son analyse de la victoire du PSG à Brest en clôture de la 4e journée de Ligue 1 (1-0).

Le PSG a enfin débloqué son compteur. Après trois premières journées sans victoire en championnat, Paris s’est imposé dimanche soir sur la pelouse de Brest (1-0), grâce à un nouveau but de Ferran Torres. Le club de la capitale reste cependant loin d’avoir convaincu dans le jeu. Et c’est précisément ce qui inquiète Pierre Ménès.

Une victoire qui ne rassure pas Ménès

Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant a reconnu que le PSG avait très bien commencé la rencontre : « Le PSG a enfin remporté sa première victoire de la saison, le premier quart d’heure des Parisiens laissait présager de belles choses. » Mais cette bonne entame n’a pas été suivie d’une prestation à la hauteur des attentes. Au contraire, Ménès estime que Paris a progressivement perdu le contrôle de la rencontre, jusqu’à livrer une seconde période particulièrement inquiétante. « C’est pour cela qu’il est inexplicable de les voir nous servir une telle bouillie surtout en seconde période », a-t-il soufflé. Une analyse sévère, mais qui rejoint le scénario de la rencontre : Brest a eu plusieurs situations pour revenir et Paris a dû s’en remettre à son gardien.

Pour Ménès, le résultat final doit beaucoup à Matvey Safonov : « Ils ne doivent qu’à Matvey Safonov de revenir du Finistère avec une victoire. Il a fait deux arrêts exceptionnels. » Le gardien russe a effectivement été sollicité à plusieurs reprises par les Bretons et a permis au PSG de conserver son avantage. Une situation qui peut difficilement satisfaire Luis Enrique. Car si Paris veut retrouver les sommets en Ligue 1 et continuer à jouer les premiers rôles en Europe, l’équipe ne pourra pas compter systématiquement sur les exploits de son dernier rempart.

Vitinha et Neves points faibles du PSG !

Mais le principal problème identifié par Pierre Ménès se situe plus haut sur le terrain. Et précisément au milieu. Le consultant cible directement Vitinha et João Neves, deux joueurs essentiels dans l’organisation de Luis Enrique : « Le problème est au milieu, Vitinha et Neves ne sont que l’ombre des joueurs qu’ils sont. » Un constat particulièrement sévère. Les deux Portugais ont pourtant été titulaires contre Brest, au sein d’un milieu où Warren Zaïre-Emery était également aligné. Mais pour Ménès, le problème ne vient pas de la possession. Paris a le ballon. Le problème serait ce que l’équipe en fait.

C’est probablement la phrase la plus inquiétante de son analyse. « Ils ont le ballon mais ils n’en font rien : il n’y a aucune créativité, aucune ligne cassée », glisse-t-il. Autrement dit, le PSG pourrait conserver une importante maîtrise territoriale sans parvenir à suffisamment déséquilibrer son adversaire. C’est précisément le type de faiblesse qu’une équipe comme l’OM pourrait chercher à exploiter lors du Classique. Avec un pressing agressif, des transitions rapides et une volonté de jouer dans le dos du milieu parisien, Marseille pourrait tenter de transformer cette possession stérile en véritable problème pour Luis Enrique.

L’OM arrive au pire moment pour le PSG ?

Le calendrier ne laisse d’ailleurs pas beaucoup de temps au PSG pour corriger ses défauts. Après Brest, les Parisiens vont rapidement devoir se tourner vers le choc face à l’Olympique de Marseille. Et Pierre Ménès se montre particulièrement inquiet avant ce rendez-vous : « Je suis très inquiet et il va falloir que les Parisiens se réveillent avant les prochaines échéances, dès dimanche à Marseille. »

Le Classique pourrait donc servir de véritable révélateur. Une victoire permettrait au PSG de confirmer son redressement après son premier succès en championnat. À l’inverse, une nouvelle prestation poussive pourrait relancer les interrogations autour du jeu parisien. Pour l’OM, le message de Ménès est en tout cas limpide : le milieu parisien pourrait constituer l’une des clés du match. Reste à savoir si les Marseillais sauront réellement exploiter cette faille.