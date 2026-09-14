Ancien entraîneur du Stade Rennais et de l’OM, Habib Beye a subi les foudres d’un ancien de ses protégés chez les Rouge et Noir.

Le Stade Rennais a pris le dessus sur l’OM vendredi soir au Roazhon Park. Battus 1-0, les hommes de Bruno Genesio ont encore laissé filer des points importants et devront rapidement réagir. Mais avant même le coup d’envoi, une autre séquence avait attiré l’attention.

Blas encense Haise et pique Beye ?

Ludovic Blas, interrogé sur sa relation avec Franck Haise, a livré une réponse particulièrement révélatrice.L’ancien Nantais n’a pas hésité à afficher sa proximité avec le nouvel entraîneur rennais. « Quand je n’aime pas, je n’aime pas, mais quand j’aime bien, j’aime beaucoup. Je pense que chaque joueur dans le vestiaire apprécie le coach », a notamment déclaré Ludovic Blas. Une sortie qui en dit long sur la relation entre le milieu offensif et Franck Haise. Mais certains supporters rennais y ont immédiatement vu autre chose. Car avant Haise, le banc du Stade Rennais était occupé par Habib Beye.

Ludovic Blas n’a jamais prononcé le nom de Habib Beye mais le contexte a suffi pour que certains fassent rapidement le rapprochement. Les deux hommes ont effectivement travaillé ensemble à Rennes lors du passage de Beye sur le banc breton. Et les propos de Blas, particulièrement élogieux envers Haise, ont été interprétés par certains comme une manière de mettre en avant la différence entre les deux techniciens. Une lecture qui reste évidemment subjective. Mais sur les réseaux sociaux, le rapprochement n’a pas tardé.

Les supporters du Stade Rennais ont fait le rapprochement

Mohamed Toubache-Ter, qui entretient depuis longtemps des relations très tendues avec Habib Beye, n’a évidemment pas laissé passer la séquence. L’intéressé a rapidement commenté les propos de Ludovic Blas : « La conf de presse de Ludo Blas est extraordinaire de lucidité & de sincérité. À bon entendeur. » Une formule courte, mais suffisamment évocatrice pour relancer les discussions autour du passage de Beye à Rennes. Le message a rapidement trouvé un écho auprès d’une partie des supporters du Stade Rennais. Sur les réseaux sociaux, certains supporters ont également vu une attaque à peine voilée contre l’ancien entraîneur.

« Je viens de regarder la conf de presse de Ludovic Blas, wow les piques qu’il lance à Beye ! Par contre on sent qu’il est vraiment proche de Franck Haise », pouvait-on notamment lire. Une réaction qui résume bien le sentiment d’une partie de la communauté rennaise. Blas semble effectivement avoir rapidement adhéré à la méthode de Franck Haise. La séquence est donc assez particulière. Ludovic Blas n’a pas directement critiqué Habib Beye et n’a même pas évoqué son nom mais cet épisode rappelle surtout que son passage à Rennes continue de susciter des commentaires.