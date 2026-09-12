OM : Frank McCourt pris pour cible après Rennes !

Après la défaite de l’OM à Rennes, Bruno Genesio aurait envoyé un message clair à Franck McCourt concernant les ambitions du club.

L’OM traverse une période particulièrement délicate. Battu 1-0 vendredi soir sur la pelouse du Stade Rennais, le club phocéen a concédé sa troisième défaite en quatre journées de Ligue 1. Une situation d’autant plus préoccupante que l’effectif n’a pas été renforcé durant le mercato estival.

Genesio refuse de parler des ambitions de l’OM

Interrogé après la rencontre sur les objectifs de l’OM cette saison, Bruno Genesio s’est montré particulièrement évasif. « Ce n’est pas à moi de vous le dire », a notamment répondu l’entraîneur marseillais, avant de renvoyer la responsabilité vers ses dirigeants.

Une réponse qui n’est évidemment pas passée inaperçue. Pour plusieurs observateurs, le technicien semble surtout vouloir rappeler que les ambitions sportives doivent être définies par la direction, et pas par l’entraîneur alors que son groupe présente de sérieuses limites.

Un mercato qui pèse lourd

Le problème est également lié au recrutement. L’OM n’a enregistré aucune arrivée durant le mercato estival, dans un contexte financier particulièrement contraint. Le président Stéphane Richard avait d’ailleurs reconnu début septembre que cette situation avait créé des tensions avec Genesio, allant jusqu’à évoquer une période « pas loin du point de rupture ».

Genesio avait pourtant été recruté avec l’ambition de faire progresser l’équipe. Aujourd’hui, son discours traduit surtout une frustration face au manque de solutions disponibles.

McCourt désormais attendu au tournant ?

Selon les informations dévoilées par La Minute OM, les propos de Bruno Genesio seraient aussi un message adressé à Frank McCourt. L’entraîneur attendrait désormais que le propriétaire de l’OM clarifie publiquement ses intentions et le niveau d’ambition qu’il souhaite donner au club.

Pour l’instant, le constat sportif est inquiétant. L’OM pointe à la 11e place avec seulement trois points après quatre journées, avant de recevoir le PSG au Vélodrome le 20 septembre.

À Marseille, la pression monte donc d’un cran. Et après le message énigmatique de Bruno Genesio, tous les regards se tournent désormais vers Frank McCourt.