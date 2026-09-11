En quête d’actionnaires à l’OM, Frank McCourt ne pourra pas compter sur le richissime Oaktree.

L’information peut forcément interpeller à Marseille. Alors que Frank McCourt cherche à renforcer la structure financière de l’OM, un fonds d’investissement parmi les plus puissants du football européen prépare déjà une nouvelle offensive.

Oaktree veut agrandir la galaxie de l’Inter

Oaktree, propriétaire de l’Inter Milan depuis 2024, étudie actuellement l’acquisition d’un deuxième club en Europe. Mais contrairement à ce que certains pourraient imaginer, l’OM n’est pas concerné par cette opération. Depuis son arrivée à la tête de l’Inter, Oaktree a progressivement affiché une stratégie davantage tournée vers la structuration et la valorisation des jeunes joueurs. Le fonds américain veut désormais franchir une nouvelle étape. Selon La Gazzetta dello Sport, Oaktree étudie l’achat d’un club satellite à l’étranger. L’objectif serait notamment de créer une étape supplémentaire entre l’Inter U23 et l’équipe première afin de faire progresser les jeunes talents dans un championnat plus compétitif. Un modèle qui rappelle les stratégies développées par le City Football Group ou BlueCo.

Oaktree ne chercherait toutefois pas un nouveau géant européen. Le projet concerne plutôt une formation de taille intermédiaire, avec un potentiel de développement important. Le budget évoqué tourne autour de 25 à 40 millions d’euros selon plusieurs sources. Les marchés étudiés sont également assez précis. Le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas seraient notamment dans le viseur, tandis que la deuxième division espagnole constitue une autre piste. La Suisse est également citée dans certaines informations. L’idée serait de pouvoir intégrer rapidement cette nouvelle structure à la galaxie nerazzurra, potentiellement dès la saison 2027-2028.

Une stratégie qui aurait pu faire rêver l’OM

Forcément, le nom d’Oaktree peut faire rêver lorsqu’on observe les moyens financiers du fonds. L’entreprise gère plusieurs centaines de milliards de dollars d’actifs et s’est imposée comme un acteur majeur du capital-investissement. Oaktree est notamment devenu propriétaire de l’Inter après le défaut de remboursement de la dette contractée par l’ancien propriétaire Suning. Mais le parallèle avec l’OM s’arrête là. Marseille ne semble pas correspondre au profil recherché pour cette nouvelle opération. Oaktree veut surtout un club capable de servir de relais à l’Inter pour développer et valoriser ses jeunes joueurs.

La logique sportive explique également pourquoi Marseille n’entre pas dans le processus. Un club satellite doit pouvoir accueillir des jeunes, leur offrir du temps de jeu et fonctionner en complément du club principal. Une formation française comme l’OM, déjà installée parmi les clubs majeurs du pays, ne correspondrait donc pas à cette stratégie. Les contraintes liées aux compétitions européennes constituent également un élément important dans les projets de multipropriété : l’UEFA encadre strictement les situations dans lesquelles plusieurs clubs liés à un même propriétaire peuvent participer à ses compétitions.

McCourt doit donc regarder ailleurs

Pour Frank McCourt, cette nouvelle stratégie d’Oaktree ne constitue donc pas réellement une occasion manquée de voir l’Inter ou le fonds américain investir directement à Marseille. En revanche, elle rappelle la puissance financière de certains acteurs du football européen et surtout leur volonté de construire des modèles à plusieurs clubs.

À l’OM, la recherche d’investisseurs ou de partenaires financiers reste un sujet important pour accompagner le projet du propriétaire américain. Mais pour l’heure, Oaktree regarde ailleurs. Le fonds veut agrandir l’Inter et bâtir une véritable filière européenne autour de ses jeunes talents. Et Marseille ne fait pas partie de cette équation.